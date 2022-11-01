Какой штраф получит водитель в Чехии за превышение скорости?

​Превышение скорости — наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения в Чехии, за которое наказывают штрафом, но есть и более суровые санкции. Какие именно и когда автовладельца могут лишить водительских прав за превышение скорости, рассказываем в этой статье.

Превышение скорости в населенном пункте

Проезжать через город, деревню или любой населенный пункт следует с максимальной скоростью 50 км/ч, если дорожные знаки не предписывают иное. Если будет доказано, что вы превысили скорость на 1–5 км/ч, вы заплатите либо до 1 000 крон на месте, либо от 1 500 до 2 500 крон в административном порядке. В этом случае вы не получите никаких штрафных баллов.

Если ваша скорость превысит от 6 до 19 км/ч от установленного лимита, то штраф составит до 1 000 крон на месте и от 1 500 до 2 500 крон в рамках административного производства. Однако полиция уже может дать вам 2 штрафных балла.

Превышение скорости в населенном пункте на 20–39 км/ч влечет за собой наложение штрафа полицией на месте в размере до 2 500 крон. Если на месте вы не согласитесь с таким штрафом, то заплатите 2 500 до 5 000 крон в рамках административного разбирательства. Кроме того, за подобное несоблюдение скоростного режима начисляется 3 штрафных балла.

Если вы мчитесь со скоростью 90 км/ч или более по трассе в населенном пункте, то есть превышаете ограничение скорости на 40 км/ч или более, вас ожидает суровое наказание. Полиция не будет с вами долго разговаривать на месте, дело будет автоматически рассмотрено в административном порядке. Наймите хорошего адвоката, потому что в этом случае водителю грозит лишение прав на срок от 6 месяцев до года. Кроме того, нарушитель обязан заплатить штраф на сумму от 5 000 до 10 000 крон и получит 5 штрафных баллов.

Превышение скорости вне населенного пункта

Здесь почти то же самое. Если дорожные знаки не предписывают обратного, вы можете ехать со скоростью 90 км/ч по дороге за пределами деревни или 130 км/ч по автомагистрали. Если вы превысите эту скорость на 1–10 км/ч, вы либо заплатите полиции 1 000 крон на месте, либо от 1 500 до 2 500 крон в административном порядке (без штрафных баллов).

Превышение скорости от 11 до 29 км/ч обойдется в 1 000 крон на месте и от 1 500 до 2 500 крон в административном порядке. По аналогии с превышением скорости в деревне вы также получите 2 штрафных балла.

Превышение скорости на 30–49 км/ч обойдется вам в 2 500 крон на месте, а в административном порядке вам придется заплатить от 2 500 до 5 000 крон. Вы получите 3 штрафных балла.

И если вы едете на 50 км/час быстрее, дело передается в административное производство. В этом случае вы заплатите от 5 000 до 10 000 крон, получите 5 баллов и лишитесь водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Если вас остановила полиция или вы получили письмо о том, что вашу скорость измерили радаром, не отчаивайтесь. У камер контроля скорости есть правила, которым нелегко следовать. В частности, мобильный радар иногда используется полицией неправильно, поэтому, если вам грозит лишение водительских прав или крупный штраф, стоит объединить усилия с компетентным адвокатом, который сможет защитить вас в данной ситуации.

Источник: portalridice.cz

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