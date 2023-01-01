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Страхование автомобилей в Чехии в марте подорожало. Какая сейчас стоимость страховки?

Страхование автомобилей в Чехии в марте подорожало. Какая сейчас стоимость страховки?

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Новости 420on
22 марта
17:26
139
Дальнейшее повышение цен ожидается в ближайшие месяцы.

Страхование автомобилей в Чехии в марте подорожало. Какая сейчас стоимость страховки?

Цены на страхование автогражданской ответственности в Чехии марте продолжили расти, достигнув самого высокого уровня за последние три года. Средняя цена полиса составила 6 821 кроны, по данным Broker Consulting POVIndex. Такую страховку можно было оформить на автомобиль Škoda Octavia 1.6 TDI, 85 кВт, который является типичным автомобилем в чешских домохозяйствах. По сравнению с февралем цена обязательного страхования увеличилась на 77 крон, в годовом исчислении на 230 крон. Дальнейшее повышение цен ожидается в ближайшие месяцы.

Цены на страхование гражданской ответственности растут седьмой месяц подряд. По мнению экспертов, в основном это следствие подорожания запчастей, энергии и рабочей силы. В связи с продолжающимся ростом цен на все ресурсы ожидается, что цены на автомобильные страховки будут увеличиваться и далее.

«Неопределенность на рынках негативно отражается на цене страхования гражданской ответственности, которая неуклонно растет уже несколько месяцев подряд. Водители должны ожидать, что рост цен, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы», — отметил Йиржи Вахал, аналитик по страхованию жизни в Broker Consulting.

Значения POVIndex варьируются в зависимости от региона, и в долгосрочной перспективе они выше в Праге, чем в остальной части страны. Мартовское значение индекса для столицы составляет 7 461 кроны. В небольших городах обязательное страхование стоит примерно на 1300 крон дешевле. Broker Consulting приводит в пример Бенешов в Среднечешском крае, где мартовское значение POVIndex составило 6161 крону.

Обязательным страхованием автогражданской ответственности в Чехии занимаются 12 страховых компаний. Большинство из них устанавливают ставки в зависимости от возраста и места жительства водителя, возраста транспортного средства, объема и мощности двигателя и других критериев. Приобретение страхования гражданской ответственности является обязательным по закону для всех владельцев транспортных средств. Каждое транспортное средство, которому присвоен регистрационный знак или техническая лицензия, должно иметь такой полис.

Источник: ceskenoviny.cz



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