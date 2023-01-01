Осторожно — полицейские камеры в Чехии следят за предпринимателями

​Только в Праге и Брно установлены десятки таких камер. Выяснилось, что налоговые органы любят использовать записи, фиксирующие передвижение автомобилей, при проверке предприятий.

Полицейские камеры следят за движением на дорогах и шоссе днем и ночью. В Чешской Республике их сотни. В основном они используются полицией для поиска угнанных автомобилей. Но оказывается, что они также помогают налоговым органам контролировать бизнес. Полиция ведет автоматический учет всех автомобилей в своей базе данных в течение года независимо от того, совершил ли водитель какое-либо правонарушение.

Во время автомобильных поездок наблюдательные водители могут заметить множество камер над дорогами и автострадами, а также вокруг развязок и тоннелей. Их количество постоянно увеличивается. Однако мало кто знает, для чего нужна каждая камера. Некоторые из них могут измерять скорость, другие используются для мониторинга дорожного движения. Но сотни из них также подключены к центральной системе автоматического контроля транспортных средств (CAKV), которую полиция начала создавать в 2015 году. Только в Праге и Брно десятки таких камер.

Основная задача системы — сбор информации обо всех проезжающих автомобилях. Затем записи хранятся в единой базе данных полиции. По словам президиума полиции, они могут быть использованы, например, для поиска угнанных автомобилей или для предотвращения преступлений. В будущем полиция планирует еще больше расширить сеть камер.

«Основная цель системы — получение информации, необходимой для поиска автомобилей», — сказал Якуб Винчалек, пресс-секретарь президиума полиции. Однако, когда выяснилось, что записи о передвижении транспортных средств используются налоговыми органами при проверке предприятий, поднялся переполох. Они могут использовать фотографии с камер в ходе налогового разбирательства как доказательство того, что автомобиль, зарегистрированный на компанию, двигался не по тому маршруту, который предприниматель указал в журнале учета.

Если налоговая инспекция обнаружит расхождения в журнале учета или придет к выводу, что транспортное средство использовалось не в предпринимательских, а в личных целях, она может не разрешить предпринимателю вычесть НДС по транспортному средству или топливу. В таких случаях бремя доказывания лежит исключительно на предпринимателе.

Налоговые консультанты подтверждают, что даже такого признака, как наличие в автомобиле детского автокресла, может быть достаточно, чтобы власти установили: предприниматель использует автомобиль не только в деловых целях. А это иногда можно обнаружить по записям камер видеонаблюдения.

Что же записывают камеры? Они сохраняют фотографию всего проезжающего автомобиля в базе данных, включая расшифровку номерного знака в текстовом виде. Введя конкретный номерной знак, сотрудники полиции или налоговой службы могут легко узнать, где побывал автомобиль за последние месяцы или годы. Кроме того, система фиксирует точную дату и время, местоположение (GPS-координаты) и направление запечатленного проезда.

«При фотографировании всего транспортного средства система камер может также вторично зафиксировать изображение водителя или пассажиров, особенно на передних сиденьях, но это не является намерением или явной целью, ведущей к четкой идентификации водителя или пассажиров», — предупреждает полицейское бюро, управляющее системой. Для фотографий всего автомобиля срок хранения установлен в шесть месяцев. После этого запись автоматически удаляется. Вырезка из фотографии с номерным знаком и другими данными о проезде хранится не более одного года, сообщает полиция. Первоначально этот срок составлял до пяти лет. Однако некоторое время назад он был сокращен по соображениям защиты данных.

Журналисты попросили комментариев у Финансового управления, поскольку оно может в любой момент запросить у полиции данные о передвижении транспортных средств во время проверок предпринимателей. В прошлом году такая процедура была одобрена Высшим административным судом. На вопрос, в каких случаях финансовые органы подают такие запросы в полицию, Лукаш Герержтус, пресс-секретарь Финансового управления, отвечает: «Наиболее распространенной причиной для обработки запроса является обеспечение доказательств для проведения контрольных мероприятий. Использование таких доказательств всегда тесно связано с конкретной налоговой процедурой, и данные из системы могут быть использованы в качестве доказательств не только для подтверждения командировочных расходов, но и, например, для подтверждения реальности сделки».

Редакция Echo24.cz попыталась выяснить, насколько широко распространена эта практика. То есть просят ли налоговые органы предоставить записи с камер видеонаблюдения лишь в единичных случаях или же ежегодный объем запросов исчисляется сотнями или даже тысячами. Главное финансовое управление (ГФУ) ответило, что не отслеживает количество запросов.

«ГФУ не отслеживает специально количество запросов на получение данных из систем видеонаблюдения», — сказал представитель Налогового управления, добавив, что ведомство должно учитывать «основные принципы налогового управления и не допускать чрезмерного использования данных».

Об автоматической системе проверки транспортных средств стало известно благодаря решению Высшего административного суда в прошлом году по итогам жалобы предпринимателя из Усти-над-Лабем. Он решил обратиться в суд, когда налоговая инспекция отказала ему в вычете НДС на автомобиль, который он приобрел для своего бизнеса. По мнению налоговой инспекции, которая обнаружила расхождения между журналом учета и тем, где автомобиль фактически эксплуатировался, мужчина также использовал автомобиль для других целей. Прокурор заявил, что налоговая служба превысила свои полномочия, на что суд дважды ответил отказом, создав судебный прецедент на будущее.

Радомил Бабек, председатель профсоюза предпринимателей, раздражен такой практикой государства по отношению к предпринимателям. По его мнению, невозможно разграничить время, когда предприниматель только работает и когда он также занимается частной деятельностью.

«В данном случае главным "грехом" является само существование журнала учета. Предприниматель должен вести учет поездок, чтобы доказать, что он потратил свои деньги на вождение в ходе бизнеса. Но бизнес — это работа, которая не имеет ограничений по времени. Бизнесмен в отпуске пользуется тем, что он может встретиться с кем-то в месте отдыха, что он может организовать бизнес, купить товары и т.д. Он работает в отпуске или в выходные на даче, потому что ему нужно многое организовать, позвонить, написать. Кроме того, государство накладывает на предпринимателя массу обязательств, на которые в обычное рабочее время нет времени», — говорит Бабек.

Вторая проблема, которую, по словам Бабека, высветило судебное дело, — это злоупотребление записями камер видеонаблюдения. «Все средства наблюдения за гражданами в общественном пространстве являются ограничением нашей свободы. Их существование и использование оправдывают тем, что они могут быть использованы для выявления преступлений, поимки преступников или решения вопроса, как произошло дорожно-транспортное происшествие и кто в нем виноват. Однако, как только камеры или прослушка становятся технически возможными, их использование становится все более распространенным», — добавляет он. По его словам, система дорожных камер должна использоваться исключительно для мониторинга и контроля дорожного движения и, возможно, для поиска виновных в серьезных преступлениях, таких как убийства и похищения.

Источник: echo24.cz

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