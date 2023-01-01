Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Авто
Авто
Евросоюз запретил продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Останемся без машин?

Евросоюз запретил продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Останемся без машин?

Партнер рубрики:
Новости 420on
28 марта
18:19
229
​Страны-члены ЕС окончательно утвердили стандарт, который делает практически невозможным продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Евросоюз запретил продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Останемся без машин?

Все выбросы от двигателей внутреннего сгорания новых автомобилей будут тарифицироваться в Евросоюзе с 2035 г. Утверждению министрами ЕС давно обсуждаемых правил предшествовало соглашение между Германией и Европейской комиссией, которое гарантирует дальнейшее использование двигателей внутреннего сгорания, работающих исключительно на синтетическом топливе.

Сегодня только Польша проголосовала против, а Италия, Румыния и Болгария воздержались. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы заблокировать правила. Поскольку евродепутаты уже согласовали правила, теперь они могут вступить в силу.

Стандарт, согласованный чешским председательством в конце октября, является частью пакета предложений по значительному сокращению выбросов парниковых газов. В дополнение к нулевым выбросам углекислого газа с 2035 года, он также вводит постепенную цель по снижению выбросов углекислого газа на 55% к концу этого десятилетия по сравнению с уровнем 2021 года.

Однако Берлин не согласился с его формулировкой, заявив, что он недостаточно гарантирует исключения для использования двигателей на синтетическом топливе. Другие страны, включая Чешскую Республику, присоединились к его требованиям, набрав достаточно голосов, чтобы заблокировать предложение.

Комиссия и правительство Германии объявили 25 марта, что компромисс найден. В то время как Берлин и Прага сегодня согласились со стандартом, Варшава выступила против, а Рим, Бухарест и София воздержались. Италия безуспешно пыталась включить в текст поддержку биотоплива.

"Мы убеждены, что биотопливо может быть включено в категорию нейтральных видов топлива", - обосновал решение Италии воздержаться министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пичетто Фратин. Он исправил первоначальную информацию Совета ЕС о том, что Италия голосовала против. По словам министра, хотя итальянское правительство приветствовало укрепление позиций синтетических видов топлива, оно намерено продолжить обсуждение продвижения биотоплива, поддержка которого даст автомобильной промышленности и потребителям еще больше возможностей.

Польша назвала цель нереалистичной, Варшава заявила, что обязательства по нулевому уровню выбросов приведут к росту цен на автомобили. Кроме того, по словам министра охраны окружающей среды Анны Москвы, ЕС не смог оценить влияние ограничений на экономику и уровень жизни населения.

Ожидается, что весной Комиссия распространит существующий стандарт выбросов Евро-6 на новую категорию автомобилей, работающих только на синтетическом топливе. Позже в этом году исключение для этих автомобилей должно быть включено непосредственно в утвержденный сегодня регламент на основе так называемых делегированных полномочий, т.е. без предварительного одобрения государствами-членами или Европейским парламентом. Некоторые евродепутаты указывают, что если первоначальные правила будут существенно затронуты, они могут впоследствии оспорить их добавление Комиссией.

По мнению Питера Кнапа из EY, очень важно, чтобы решение сопровождалось системой поддержки и инфраструктуры, которые помогут добиться прекращения продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. "Если не будет оказана поддержка отрасли в этой ускоренной трансформации и не будут созданы условия для того, чтобы покупатели захотели приобрести эти автомобили, цель будет очень труднодостижима", - говорит Кнапп.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
28 марта
14:36
481
Жизнь
Как (не) лишиться пенсии в Чехии? Проверьте, не забыл ли начальник записать ваш стаж
Assets
28 марта
13:34
907
Общество
Сильный снегопад в Чехии: огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом
Assets
28 марта
13:26
410
Жизнь
Где отслеживать: инфляция, безработица и зарплаты в Чехии
Assets
28 марта
12:46
55557
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Последние новости:
Assets
28 марта
13:34
907
Общество
Сильный снегопад в Чехии: огромная пробка на автомагистрали D1 поразила масштабом
Assets
28 марта
12:09
692
Общество
Жертву поджидал кабан: чеху пришлось вызывать полицию с дерева
Assets
28 марта
10:46
599
Общество
В Чехии демонстрант с символом Z на рюкзаке предстанет перед судом
Assets
27 марта
12:35
1866
Политика
«Мне стыдно покупать суп за 12 крон» — Бабиш о депутатской столовой
Assets
27 марта
12:07
3398
Общество
Безнаказанность чешской больницы. Из здорового ребенка сделали безнадежного инвалида, который умер
Assets
27 марта
11:20
1051
Общество
В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест
Assets
27 марта
08:55
1057
Общество
Полиция возбудила 7 уголовных дел против демонстрантов у Национального музея в Праге
Assets
26 марта
18:43
1641
Общество
В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие
Assets
26 марта
09:53
2399
Экономика
Кто разбогатеет благодаря шокирующему росту цен на продукты в Чехии?
Assets
26 марта
09:16
3839
Экономика
Еврокомиссия нас подвела. У обычных людей не будет машин, говорит член Европарламента Александр Вондра


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес