Евросоюз запретил продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Останемся без машин?

​Страны-члены ЕС окончательно утвердили стандарт, который делает практически невозможным продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Все выбросы от двигателей внутреннего сгорания новых автомобилей будут тарифицироваться в Евросоюзе с 2035 г. Утверждению министрами ЕС давно обсуждаемых правил предшествовало соглашение между Германией и Европейской комиссией, которое гарантирует дальнейшее использование двигателей внутреннего сгорания, работающих исключительно на синтетическом топливе.

Сегодня только Польша проголосовала против, а Италия, Румыния и Болгария воздержались. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы заблокировать правила. Поскольку евродепутаты уже согласовали правила, теперь они могут вступить в силу.

Стандарт, согласованный чешским председательством в конце октября, является частью пакета предложений по значительному сокращению выбросов парниковых газов. В дополнение к нулевым выбросам углекислого газа с 2035 года, он также вводит постепенную цель по снижению выбросов углекислого газа на 55% к концу этого десятилетия по сравнению с уровнем 2021 года.

Однако Берлин не согласился с его формулировкой, заявив, что он недостаточно гарантирует исключения для использования двигателей на синтетическом топливе. Другие страны, включая Чешскую Республику, присоединились к его требованиям, набрав достаточно голосов, чтобы заблокировать предложение.

Комиссия и правительство Германии объявили 25 марта, что компромисс найден. В то время как Берлин и Прага сегодня согласились со стандартом, Варшава выступила против, а Рим, Бухарест и София воздержались. Италия безуспешно пыталась включить в текст поддержку биотоплива.

"Мы убеждены, что биотопливо может быть включено в категорию нейтральных видов топлива", - обосновал решение Италии воздержаться министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пичетто Фратин. Он исправил первоначальную информацию Совета ЕС о том, что Италия голосовала против. По словам министра, хотя итальянское правительство приветствовало укрепление позиций синтетических видов топлива, оно намерено продолжить обсуждение продвижения биотоплива, поддержка которого даст автомобильной промышленности и потребителям еще больше возможностей.

Польша назвала цель нереалистичной, Варшава заявила, что обязательства по нулевому уровню выбросов приведут к росту цен на автомобили. Кроме того, по словам министра охраны окружающей среды Анны Москвы, ЕС не смог оценить влияние ограничений на экономику и уровень жизни населения.

Ожидается, что весной Комиссия распространит существующий стандарт выбросов Евро-6 на новую категорию автомобилей, работающих только на синтетическом топливе. Позже в этом году исключение для этих автомобилей должно быть включено непосредственно в утвержденный сегодня регламент на основе так называемых делегированных полномочий, т.е. без предварительного одобрения государствами-членами или Европейским парламентом. Некоторые евродепутаты указывают, что если первоначальные правила будут существенно затронуты, они могут впоследствии оспорить их добавление Комиссией.

По мнению Питера Кнапа из EY, очень важно, чтобы решение сопровождалось системой поддержки и инфраструктуры, которые помогут добиться прекращения продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. "Если не будет оказана поддержка отрасли в этой ускоренной трансформации и не будут созданы условия для того, чтобы покупатели захотели приобрести эти автомобили, цель будет очень труднодостижима", - говорит Кнапп.

Источник: seznamzpravy.cz

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