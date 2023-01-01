Дизельное топливо в Чехии сейчас дешевле всего за последние полтора года

Дизельное топливо в Чешской Республике сейчас самое дешевое за последние полтора года. За последнюю неделю средняя цена снизилась на 38 геллеров — до 34,06 кроны за литр. С другой стороны, бензин по сравнению с предыдущей средой подорожал на 24 геллера, до 37,87 кроны, став самым дорогим за последние два с половиной месяца. Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен.

Водители в Южночешском и Краловеградецком краях в настоящее время заправляются самым дешевым бензином, литр стоит в среднем 37,55 кроны. Дизельное топливо дешевле всего в Южночешском крае, где литр продается в среднем за 33,27 кроны.

Самое дорогое топливо предлагают АЗС в Праге. Литр бензина 95 в столице стоит в среднем 38,97 кроны. Столичные автомобилисты заправляются дизельным топливом в среднем за 36,20 кроны.

Цены на дизельное топливо в Чехии снижаются уже два с половиной месяца, за исключением недели на рубеже марта и апреля. На протяжении большей части февраля и марта бензин также дешевел, но в последнюю неделю марта тенденция изменилась, и с тех пор цены растут.

Снижению цен на дизельное топливо на автозаправочных станциях способствует снижение акцизного сбора на 1,50 кроны за литр. Эта мера, введенная правительством в июне прошлого года в попытке снизить высокие цены на топливо после начала войны в Украине, будет действовать до конца года.

Первоначально акцизный сбор на бензин был ниже, но в начале октября прошлого года он был поднят до первоначальной величины.

В среду министр транспорта Мартин Купка (ODS) на конгрессе в Честлице под Прагой заявил, что цены на топливо больше не угрожают перевозчикам и рынок удалось стабилизировать. По его словам, этому способствовал контроль маржи.

В настоящее время бензин стоит примерно на 4,60 кроны за литр дешевле, чем год назад. За литр дизельного топлива автомобилисты год назад платили на 11 крон больше, чем сейчас.

Источник: novinky.cz

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