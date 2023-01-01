Превышение скорости: опубликован список мест, где сегодня, 21 апреля, полиция проведет проверки

​Полиция в Чехии опубликовала список участков, где будут измерять скорость автомобилей.

Сегодня, 21 апреля, сотрудники дорожной полиции проверят скорость движения автомобилей почти в 1 000 мест по всей Чешской Республике. На сайте bezpecnecesty.cz опубликована карта, на которой можно выбрать интересующий вас регион и участок, где вас могут поджидать полицейские.

Общественность также приняла участие в выборе мест для проведения акции по безопасности дорожного движения под названием SPEED MARATHON 2023. Превышение скорости — одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Чехии.

В ходе общеевропейского мероприятия сотрудники полиции будут измерять соблюдение скоростного режима, особенно в местах, где обычно происходит превышение скорости. «Это также места, которые могут быть рискованными для наиболее уязвимых слоев населения: на участках вокруг школ, больниц, учреждений для пожилых людей или торговых центров. А также места за пределами населенных пунктов, которые подвержены риску. Например, съезды с отдельных дорог или подъезды к домам», — сказал директор дорожной полиции Йиржи Злы.

Сотрудники полиции получили более 7 600 сообщений о том, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Затем они отобрали 995 мест, где будет проводиться проверка.

Превышение скорости — одна из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году это нарушение стало основной причиной аварий примерно в 12 000 случаев, что составляет более 15% всех ДТП. В то же время превышение скорости стало причиной более 43% ДТП со смертельным исходом. В прошлом году из-за этого погибли 180 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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