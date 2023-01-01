По Чехии ездят 150 тысяч автомобилей без страховки

Ущерб, нанесенный незастрахованными лицами в случае аварии, может исчисляться миллионами крон.

Около 150 000 автомобилей ездят по чешским дорогам без обязательного страхового полиса. Об этом Právo сообщила Вероника Пилкова, пресс-секретарь Чешской ассоциации страховщиков. Она отметила, что люди, не оплачивающие обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, сталкиваются с большими финансовыми проблемами.

Карел С., например, знает об этом не понаслышке. Однажды утром он спешил на работу на своей машине, чтобы успеть на встречу. Он подъезжал к перекрестку, где должен был уступить дорогу справа. Однако в этот момент он не заметил велосипедиста, который ехал по главной дороге.

«Обычная автомобильная авария, к сожалению, обернулась кошмаром для всех участников. Велосипедист Павел Л. получил тяжелые травмы головы, которые привели к частичному повреждению слуха и органическому психосиндрому более тяжелой степени», — сказал Владимир Крейзар, который руководит отделом урегулирования претензий.

«Из-за несчастного случая с Павлом наша жизнь перевернулась с ног на голову. Он жил один в своей квартире, а теперь живет со мной, и мы ухаживаем за ним вместе с мамой», — описала последствия аварии Сабина, сестра сбитого велосипедиста. Павел нуждается в уходе почти круглые сутки: у него нарушена моторика, ориентация и память, он с трудом передвигается, страдает от нарушений сна и эмоционально нестабилен.

Павел и его семья имеют право на возмещение ущерба за боль и страдания, а также продолжают получать аннуитет и помощь по дому. Все это стандартно покрывается полисом обязательного страхования ответственности того, кто виноват в аварии.

Однако у водителя, Карела С., страховки не было. «На сегодняшний день общая сумма компенсации достигла почти 11 миллионов крон. Эта сумма была выплачена, и аннуитет все еще выплачивается Ассоциацией страховщиков из гарантийного фонда за незастрахованного водителя», — сообщил Крейзар.

Ассоциация ежемесячно рассматривает более 200 ДТП, произошедших по вине незастрахованных водителей. Ее гарантийный фонд формируется из взносов страховых компаний и штрафов за отсутствие обязательного страхования у нарушителей. Затем управление взыскивает с незастрахованного виновника выплаченное страховое возмещение вместе со штрафом.

По словам представителя Kooperativa Милана Кани, в случае с кредитом люди иногда забывают, что обязаны оформить новую страховку. Иногда это также происходит, когда умирает человек, который платил за страховку. «Конечно, есть и такие люди, которые просто сознательно не покупают полис», — отметил он.

Также стоит быть осторожным при покупке автомобиля, когда первоначальный владелец аннулирует обязательное страхование ответственности. «Мы рассматривали случай, когда через девять дней после прекращения действия страховки первоначального владельца новый владелец совершил ДТП, в котором не уступил дорогу встречному автомобилю Tesla. Поврежденный автомобиль не подлежал восстановлению, а сумма ущерба составила около 800 тысяч крон за вычетом того, что осталось от автомобиля. Бюро оплатило ущерб незастрахованного водителя и впоследствии взыскало с него эту сумму», — сказал Каня в интервью Právo.

Если человек попал в аварию, а другая сторона утверждает, что у нее нет обязательного страхования гражданской ответственности, или не называет страховую компанию, необходимо вызвать полицию. Это поможет избежать проблем в дальнейшем, советует Ева Свободова, пресс-секретарь страховой компании Uniqa. Она также советует сфотографировать машину незастрахованного виновника и ее регистрационный номер.

Страховые компании также регистрируют случаи, когда страховка была оформлена вскоре после аварии. «В этих случаях речь может идти о страховом мошенничестве», — сказала Рената Чапкова, пресс-секретарь Česká podnikatelská pojišt'ovna.

«В одном случае расследование доказало, что ущерб действительно был нанесен после заключения договора, а в двух случаях клиент был направлен в Чешское страховое бюро с претензией, поскольку заключение договора явно произошло после аварии, поврежденный автомобиль на момент аварии не был застрахован. Один случай все еще находится в стадии рассмотрения», — добавила Чапкова.

Источник: novinky.cz

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