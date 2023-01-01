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Какие автомобили премиум-класса покупают в Чехии чаще всего?

Какие автомобили премиум-класса покупают в Чехии чаще всего?

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 мая
09:29
2040
Продажи спортивных автомобилей и авто премиум-класса в Чехии выросли за четыре месяца этого года на 37% и составили 787 шт. Рассказываем о лидерах продаж.

Какие автомобили премиум-класса покупают в Чехии чаще всего?

Однако спортивные и роскошные автомобили составляют всего один процент от общего объема продаж новых автомобилей в Чешской Республике. Это следует из данных Ассоциации импортеров автомобилей.

Самой популярной маркой со спортивными генами является Porsche, которую в этом году приобрели 248 покупателей из Чехии, что на четверть больше, чем в прошлом году. 46 владельцев уехали от импортера на новом Ferrari, что является аналогичным ростом по сравнению с Porsche. Продажи Lamborghini, которая в воскресенье отмечает свое 60-летие, выросли на 80%, до 27 автомобилей с января по апрель.

Продажи спортивного бренда Bentley упали на 36% до 14 автомобилей в этом году, а продажи Rolls-Royce снизились на 15% до 11 автомобилей. Самой популярной моделью класса люкс стал Mercedes S с 130 проданными автомобилями, опередив BMW 7 серии. В классе спортивных автомобилей доминирует BMW 4 с 83 продажами, второе место делят Porsche 911 и Subaru BRZ.

Большое количество исключительных автомобилей попадает к чешским покупателям в качестве подержанных машин. Например, в этом году чехи импортировали 298 подержанных Porsche, 48 Ferraris, 19 Lamborghinis и десять подержанных Rolls-Royse. Отчасти это автомобили, которые пополняют коллекции отечественных коллекционеров или инвесторов.

По словам Франтишека Вахалы, куратора коллекции Porto Galera, за последнее десятилетие стоимость классических автомобилей выросла на 185%, опередив такие инвестиционные товары, как вино, часы и предметы искусства. Только редкие сорта виски в настоящее время являются более прибыльными.

"Редкость автомобиля, то есть количество выпущенных единиц, уникальность или история конкретного автомобиля, имеет решающее значение. А также его состояние. Обслуживание классических автомобилей стоит недешево, и становится все труднее найти ключевых специалистов, таких как механики. По сравнению с другими альтернативными инвестициями, вам нужно очень тщательно выбирать конкретный автомобиль, особенно из-за его состояния. Автомобиль - это не статичный объект, он должен двигаться, чтобы функционировать, иначе он испортится. А это чего-то стоит", - отметил он. По его словам, рынок классических автомобилей будет продолжать расти с появлением электромобилей.

Самыми дорогими классическими автомобилями, по данным аукционного ежегодника, являются автомобили Ferrari со средней стоимостью $589 000 за последние два года, за ними следуют Mercedes-Benz ($378 000) и Porsche ($348 000).

Источник: ceskenoviny.cz

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