Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Авто
Авто
В Чехии сотни людей незаконно получили водительские права

В Чехии сотни людей незаконно получили водительские права

Партнер рубрики:
Новости 420on
10 мая
14:33
3947
​Это, вероятно, самый крупный случай коррупции при выдаче водительских удостоверений в Чешской Республике.

В Чехии сотни людей незаконно получили водительские права

Сотни людей в Варнсдорфе незаконно получили водительские удостоверения. Обвинения предъявлены шести фигурантам, среди которых комиссар, представители автошкол и переводчик. Два члена комиссии получили взятки от автошкол по всей Чешской Республике, один из них умер во время расследования. Сотням людей грозит судебное преследование за лжесвидетельство. Об этом сообщили сегодня журналистам следователи из полицейского управления города Дечин. По их словам, это, вероятно, самый крупный случай коррупции при выдаче водительских прав в Чешской Республике.

О нечестной практике в 2019 году полицейских предупредило Министерство транспорта, которому показалось подозрительным, что в ратуше Варнсдорфа, города с населением 15 000 человек, сдавало экзамены такое же количество людей, как и в Усти-над-Лабем, городе с населением 100 000 человек. Большинство из них не проживали в Дечинском регионе. Следователи задействовали все возможные средства для получения необходимых доказательств. Дело будет рассмотрено Дечинским судом в середине июня, сказал прокурор Лукаш Отипка. Обвинения предъявлены одному комиссару, четырем представителям автошкол и одному переводчику с арабского языка.

Сотрудники полиции доказали, что 722 заявителя получили водительские удостоверения незаконно. По словам следователя Мартина Чепана, члены комиссии консультировали кандидатов по поводу правильных ответов, а некоторые кандидаты даже не являлись на экзамен или за них заполнял тест переводчик. В 24 случаях полицейские обнаружили доказательства получения взяток от представителей автошкол. Автошколы располагались по всей стране, а офис находился только в Варнсдорфе. Следователи нашли доказательства получения взятки в виде бутылки алкоголя только у одного заявителя, который уже был наказан.

Так, один из заявителей проживал в Остраве, где он несколько раз проваливал экзамен, набрав 17 баллов из 50 возможных, а в Варнсдорфе сдал успешно. Удостоверение водителя грузовика было выдано человеку, который прошел всего два часа вождения. «Сотни людей, которые не имеют права управлять автомобилем, были выпущены на дороги. Это очень опасно, эти люди могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий», — сказал Отипка. Полиция обратилась в административные органы муниципалитетов, которые могут аннулировать незаконно полученные водительские права или попросить кандидатов повторно сдать экзамен.

Подавляющее большинство подозреваемых заявили полицейским, что экзамен был сдан честно. Около 400 из них обвиняются в лжесвидетельстве, и некоторые уже осуждены. Дело будет рассматриваться в окружном суде 15 июня, а объем досье составляет 14 000 страниц. Комиссару, чьи полномочия были отозваны Министерством транспорта в начале судебного преследования, грозит максимальное наказание. Обвиняемые по уголовному делу воспользовались своим правом не давать показания.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
19 мая
11:22
5
Жизнь
Инфляция в Евросоюзе в апреле снизилась. В Чехии она является третьей по величине в ЕС
Assets
19 мая
11:01
101
Общество
ФОТО: «Очутись на месте Навального». Открытие инсталляции «ШИЗО» в Праге
Assets
19 мая
10:28
62204
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
19 мая
09:53
171
Общество
В выходные будет закрыт участок пражского метро на линии C
Последние новости:
Assets
19 мая
11:01
101
Общество
ФОТО: «Очутись на месте Навального». Открытие инсталляции «ШИЗО» в Праге
Assets
19 мая
09:53
171
Общество
В выходные будет закрыт участок пражского метро на линии C
Assets
18 мая
16:18
885
Общество
Еще один пожар в Чешской Швейцарии. Виновников нашли
Assets
18 мая
14:34
1018
Общество
ВИДЕО: иностранцу грозит депортация за то, что он бросал брусчатку в полицейский участок в Праге
Assets
18 мая
13:27
479
Общество
ФОТО: в Теховце под Прагой произошел крупный пожар
Assets
18 мая
13:12
437
Общество
Чешский волонтер ранен в Украине
Assets
18 мая
12:33
1190
Политика
Россия угрожает Чехии ответными мерами из-за требования платить за землю
Assets
18 мая
11:54
679
Политика
России придется платить Чехии арендную плату за десятки земельных участков. Даже задним числом
Assets
18 мая
10:58
2412
Общество
Новый сайт для записи иностранцев в Министерство внутренних дел Чехии (MVČR)
Assets
17 мая
17:45
2283
Экономика
В Чехии должникам по налогам и социальному страхованию простят штрафы и пени


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
недвижимость
фестиваль
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода