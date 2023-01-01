В Чехии сотни людей незаконно получили водительские права

​Это, вероятно, самый крупный случай коррупции при выдаче водительских удостоверений в Чешской Республике.

Сотни людей в Варнсдорфе незаконно получили водительские удостоверения. Обвинения предъявлены шести фигурантам, среди которых комиссар, представители автошкол и переводчик. Два члена комиссии получили взятки от автошкол по всей Чешской Республике, один из них умер во время расследования. Сотням людей грозит судебное преследование за лжесвидетельство. Об этом сообщили сегодня журналистам следователи из полицейского управления города Дечин. По их словам, это, вероятно, самый крупный случай коррупции при выдаче водительских прав в Чешской Республике.

О нечестной практике в 2019 году полицейских предупредило Министерство транспорта, которому показалось подозрительным, что в ратуше Варнсдорфа, города с населением 15 000 человек, сдавало экзамены такое же количество людей, как и в Усти-над-Лабем, городе с населением 100 000 человек. Большинство из них не проживали в Дечинском регионе. Следователи задействовали все возможные средства для получения необходимых доказательств. Дело будет рассмотрено Дечинским судом в середине июня, сказал прокурор Лукаш Отипка. Обвинения предъявлены одному комиссару, четырем представителям автошкол и одному переводчику с арабского языка.

Сотрудники полиции доказали, что 722 заявителя получили водительские удостоверения незаконно. По словам следователя Мартина Чепана, члены комиссии консультировали кандидатов по поводу правильных ответов, а некоторые кандидаты даже не являлись на экзамен или за них заполнял тест переводчик. В 24 случаях полицейские обнаружили доказательства получения взяток от представителей автошкол. Автошколы располагались по всей стране, а офис находился только в Варнсдорфе. Следователи нашли доказательства получения взятки в виде бутылки алкоголя только у одного заявителя, который уже был наказан.

Так, один из заявителей проживал в Остраве, где он несколько раз проваливал экзамен, набрав 17 баллов из 50 возможных, а в Варнсдорфе сдал успешно. Удостоверение водителя грузовика было выдано человеку, который прошел всего два часа вождения. «Сотни людей, которые не имеют права управлять автомобилем, были выпущены на дороги. Это очень опасно, эти люди могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий», — сказал Отипка. Полиция обратилась в административные органы муниципалитетов, которые могут аннулировать незаконно полученные водительские права или попросить кандидатов повторно сдать экзамен.

Подавляющее большинство подозреваемых заявили полицейским, что экзамен был сдан честно. Около 400 из них обвиняются в лжесвидетельстве, и некоторые уже осуждены. Дело будет рассматриваться в окружном суде 15 июня, а объем досье составляет 14 000 страниц. Комиссару, чьи полномочия были отозваны Министерством транспорта в начале судебного преследования, грозит максимальное наказание. Обвиняемые по уголовному делу воспользовались своим правом не давать показания.

Источник: ceskenoviny.cz

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