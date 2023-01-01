Водителям придется нелегко: начинается второй этап ремонта Баррандовского моста в Праге

«Это реконструкция, поэтому мы можем столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. А строительные работы зависят от погоды», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб. По его словам, второй этап реконструкции моста будет сложнее для водителей, чем первый. Когда начнутся работы и когда они закончатся, читайте в этой статье.

15 мая начинается второй этап реконструкции Баррандовского моста в Праге, самой оживленной транспортной развязки в Чешской Республике. Ремонт должен закончиться 14 августа. Однако заместитель мэра Зденек Гржиб не исключил, что работы затянутся до конца августа.

Водителей ожидают ограничения движения на Баррандовском мосту уже в эти выходные, когда будут установлены дорожные знаки. Затем, с середины мая, транспортники закроют по одной полосе в каждом направлении, оставив по три полосы движения в каждую сторону.

Съезд с улицы К. Баррандова, который будет закрыт с 12 часов дня в субботу, также не будет использоваться. По нему ездит больше машин, чем по Страконицкому, который был закрыт в прошлом году. Поэтому Гржиб ожидает, что влияние ремонтных работ на пражский трафик будет еще больше, чем на первом этапе. Он призвал водителей проявить терпение.

«Это самое важное и загруженное транспортное сооружение в Чешской Республике, по которому ежедневно проезжает до 140 000 автомобилей, требует существенной модификации. Это создаст нагрузку на движение, и водители должны это учитывать», — сказал мэр Богуслав Свобода (ODS).

Маршруты объезда проходят по Пражской кольцевой дороге, где автомобили могут ездить без виньетки.

Гржиб рекомендует использовать навигацию, которая автоматически информирует о текущей дорожной ситуации в городе. Он также советует передвигаться на общественном транспорте, так как, например, на улице Страконицка есть выделенные полосы для автобусов. Он попросил автомобилистов избегать Баррандовского моста или планировать поездку в непиковые часы.

Объем работ будет таким же, как и на первом этапе. На этот раз они будут проводиться в северной части моста. «15 мая мы начнем фрезерование, снос выступов и вспомогательных элементов, чтобы как можно быстрее добраться до несущей конструкции», — сказал Йозеф Рихтр, заместитель генерального директора TSK.

Источник: novinky.cz

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