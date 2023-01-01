Годовая виньетка в Чехии подорожает

Стоимость виньетки будет увеличена на 800 крон — с нынешних 1 500 до 2 300 крон Это следует из документа Министерства финансов (МФ).
Кроме того, на цену виньетки будет распространяться новая схема индексации, поэтому виньетка будет дорожать в соответствии с инфляцией.
«Текущая цена виньетки действует с 2012 года, и ее реальная стоимость снизилась в результате развития уровня цен. Повышение цены виньетки произойдет в ходе кумулятивной валоризации, что позволит повышать цену виньетки на несколько сотен крон», — сказал Právo министр транспорта Мартин Купка (ODS).
Он добавил, что вводится также однодневная виньетка.
Годовая электронная виньетка сейчас стоит 1 500 крон, 30-дневная — 440 крон, а 10-дневная — 310 крон. Если автомобиль работает на природном газе или биометане, стоимость виньетки уменьшается вдвое. Гибридам, электромобилям и историческим автомобилям не нужна виньетка.
Министр Купка обещает представить более подробную информацию о новых ценах на виньетки на пресс-конференции в пятницу, 12 мая.
Источник: novinky.cz
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