Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Авто
Авто
Сегодня, 13 мая, начинаются ограничения движения на Баррандовском мосту в Праге

Сегодня, 13 мая, начинаются ограничения движения на Баррандовском мосту в Праге

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 мая
09:30
768
​Начались подготовительные работы перед вторым этапом реконструкции Баррандовского моста в Праге. Водителям уже сейчас стоит учитывать постепенное ограничение движения на этом важном транспортном сооружении. В частности, будет закрыт въезд на мост с улицы К Баррандову. Ремонт моста продлится до середины августа.

Сегодня, 13 мая, начинаются ограничения движения на Баррандовском мосту в Праге

Сегодня на северной части Баррандовского моста, ведущего к Смихову, будут выделены три временные полосы движения. В то же время рабочие начнут ремонт на южной половине моста, где они будут постепенно переводить одну из полос движения в направлении от Смихова в противоположную сторону. Пандус с улицы К Баррандову будет закрыт примерно с полудня сегодняшнего дня, после чего движение будет постепенно сокращаться с четырех полос до трех, сообщает Техническое управление коммуникаций (TSK) запланированный ход работ на выходные на своем сайте.

Работы по ремонту Баррандовского в этом году велись и в первом квартале. Ремонтировались те участки, которые не требуют ограничения движения. 

В понедельник, 15 мая, строительная техника выйдет на Баррандовский мост и начнутся основные работы второго этапа реконструкции. «Второй этап реконструкции Баррандовского моста будет более сложным, чем первый», — предупредил мэр Праги Богуслав Свобода (ODS). «Я хотел бы попросить всех участников процесса быть как можно более терпеливыми и внимательными - как к другим водителям, так и к техникам и рабочим, которые будут выполнять сложные работы», — добавил мэр.

Баррандовский мост, построенный в 1983 году, входит в пражскую кольцевую дорогу и ранее не ремонтировался. Ежедневно его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.

Первый этап реконструкции моста завершился в прошлом году. Работы распределены на несколько лет и будут проводиться только часть каждого года. За весь период они обойдутся в 594,5 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 


 



читайте по теме
Assets
19 мая
11:22
5
Жизнь
Инфляция в Евросоюзе в апреле снизилась. В Чехии она является третьей по величине в ЕС
Assets
19 мая
11:01
101
Общество
ФОТО: «Очутись на месте Навального». Открытие инсталляции «ШИЗО» в Праге
Assets
19 мая
10:28
62204
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
19 мая
09:53
171
Общество
В выходные будет закрыт участок пражского метро на линии C
Последние новости:
Assets
19 мая
11:01
101
Общество
ФОТО: «Очутись на месте Навального». Открытие инсталляции «ШИЗО» в Праге
Assets
19 мая
09:53
171
Общество
В выходные будет закрыт участок пражского метро на линии C
Assets
18 мая
16:18
885
Общество
Еще один пожар в Чешской Швейцарии. Виновников нашли
Assets
18 мая
14:34
1018
Общество
ВИДЕО: иностранцу грозит депортация за то, что он бросал брусчатку в полицейский участок в Праге
Assets
18 мая
13:27
479
Общество
ФОТО: в Теховце под Прагой произошел крупный пожар
Assets
18 мая
13:12
437
Общество
Чешский волонтер ранен в Украине
Assets
18 мая
12:33
1190
Политика
Россия угрожает Чехии ответными мерами из-за требования платить за землю
Assets
18 мая
11:54
679
Политика
России придется платить Чехии арендную плату за десятки земельных участков. Даже задним числом
Assets
18 мая
10:58
2412
Общество
Новый сайт для записи иностранцев в Министерство внутренних дел Чехии (MVČR)
Assets
17 мая
17:45
2283
Экономика
В Чехии должникам по налогам и социальному страхованию простят штрафы и пени


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
недвижимость
фестиваль
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода