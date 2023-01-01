Сегодня, 13 мая, начинаются ограничения движения на Баррандовском мосту в Праге

Сегодня на северной части Баррандовского моста, ведущего к Смихову, будут выделены три временные полосы движения. В то же время рабочие начнут ремонт на южной половине моста, где они будут постепенно переводить одну из полос движения в направлении от Смихова в противоположную сторону. Пандус с улицы К Баррандову будет закрыт примерно с полудня сегодняшнего дня, после чего движение будет постепенно сокращаться с четырех полос до трех, сообщает Техническое управление коммуникаций (TSK) запланированный ход работ на выходные на своем сайте.
Работы по ремонту Баррандовского в этом году велись и в первом квартале. Ремонтировались те участки, которые не требуют ограничения движения.
В понедельник, 15 мая, строительная техника выйдет на Баррандовский мост и начнутся основные работы второго этапа реконструкции. «Второй этап реконструкции Баррандовского моста будет более сложным, чем первый», — предупредил мэр Праги Богуслав Свобода (ODS). «Я хотел бы попросить всех участников процесса быть как можно более терпеливыми и внимательными - как к другим водителям, так и к техникам и рабочим, которые будут выполнять сложные работы», — добавил мэр.
Баррандовский мост, построенный в 1983 году, входит в пражскую кольцевую дорогу и ранее не ремонтировался. Ежедневно его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
Первый этап реконструкции моста завершился в прошлом году. Работы распределены на несколько лет и будут проводиться только часть каждого года. За весь период они обойдутся в 594,5 млн крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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