Сегодня, 13 мая, начинаются ограничения движения на Баррандовском мосту в Праге

​Начались подготовительные работы перед вторым этапом реконструкции Баррандовского моста в Праге. Водителям уже сейчас стоит учитывать постепенное ограничение движения на этом важном транспортном сооружении. В частности, будет закрыт въезд на мост с улицы К Баррандову. Ремонт моста продлится до середины августа.

Сегодня на северной части Баррандовского моста, ведущего к Смихову, будут выделены три временные полосы движения. В то же время рабочие начнут ремонт на южной половине моста, где они будут постепенно переводить одну из полос движения в направлении от Смихова в противоположную сторону. Пандус с улицы К Баррандову будет закрыт примерно с полудня сегодняшнего дня, после чего движение будет постепенно сокращаться с четырех полос до трех, сообщает Техническое управление коммуникаций (TSK) запланированный ход работ на выходные на своем сайте.

Работы по ремонту Баррандовского в этом году велись и в первом квартале. Ремонтировались те участки, которые не требуют ограничения движения.

В понедельник, 15 мая, строительная техника выйдет на Баррандовский мост и начнутся основные работы второго этапа реконструкции. «Второй этап реконструкции Баррандовского моста будет более сложным, чем первый», — предупредил мэр Праги Богуслав Свобода (ODS). «Я хотел бы попросить всех участников процесса быть как можно более терпеливыми и внимательными - как к другим водителям, так и к техникам и рабочим, которые будут выполнять сложные работы», — добавил мэр.

Баррандовский мост, построенный в 1983 году, входит в пражскую кольцевую дорогу и ранее не ремонтировался. Ежедневно его пересекают 140 000 автомобилей, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.

Первый этап реконструкции моста завершился в прошлом году. Работы распределены на несколько лет и будут проводиться только часть каждого года. За весь период они обойдутся в 594,5 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook



