Понедельник, дождь и ремонт Баррандовского моста парализовали движение автомобилей в Праге

Водители в Праге утро понедельника встретили в длинных пробках. Начало очередного этапа ремонта Баррандовского моста, рабочей недели и непрекращающийся дождь — это комбинация, для которой у мегаполиса нет решения.

Из-за ремонта Баррандовского моста и интенсивного движения утром 15 мая пришлось регулировать въезд в туннельный комплекс «Бланка». Это отражается на подъездных путях. Например, на автостраде D8 с третьего километра образовалась пробка, идущая до «Бланки».

Водители, направляющиеся в Прагу по D1 или D11, также стояли в пробках. На пражской кольцевой дороге выстроились длинные колонны автомобилей.

Перед началом очередного этапа ремонтных работ на Баррандовском мосту столица предупредила водителей о риске образования пробок. Заместитель министра транспорта Зденек Гржиб в воскресенье, 14 мая, в Твиттере призвал людей по возможности оставить автомобили дома.

«Завтра мы начинаем реконструкцию Баррандовского моста, также нас ждет дождливая неделя. Это не очень хорошая новость, потому что, когда идет дождь, интенсивность автомобильного движения увеличивается», — сказал он, имея в виду феномен так называемого «жестяного зонтика», когда дождь загоняет в машины даже тех, кто в случае более приятной погоды воспользовался бы другими видами транспорта.

Аварии и частичные перекрытия еще больше осложняют ситуацию. В связи с интенсивным движением Пражская транспортная компания также предупредила о задержках на автобусных маршрутах.

Источник: novinky.cz

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