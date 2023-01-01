Цены на топливо: сколько можно сэкономить, заправляясь за границей?

​Стоит ли заправляться за границей? А как насчет дешевой Польши? Посмотрим на зарубежные автозаправочные станции и пересчитаем цены на топливо с учетом местных зарплат.

Если речь идет о стоимости бензина или дизельного топлива, то считается, что Польша — рай для чехов, а Чехия — рай для немцев, австрийцев, словаков и венгров. Но это не совсем так. Немцы и австрийцы считают целесообразным приезжать в Чехию, чтобы заправить полный бак автомобильным топливом, причем немцам удается сэкономить больше, особенно на LPG (пропан-бутане). Средняя цена LPG в Германии составляет около 28 крон/литр, в то время как в Чехии LPG стоит около 18 крон/литр и это уже считается дорогим. В чешских городах не было проблем с заправкой сжиженным газом даже по цене около 15 крон/литр (но на момент публикации статьи цены на топливо уже везде выросли). В Германии такой дешевый газ — это из области фантастики.

В Австрии цены на LPG очень близки к ценам на бензин и дизельное топливо, поэтому на LPG в Австрии ездят в основном иностранцы: не очень-то мотивирует заправляться газом по 33 крон/литр, когда бензин всего на 5 крон/литр дороже. Этому способствует и скудная сеть газозаправочных станций, которых в Австрии всего 41, и только некоторые из них работают постоянно. Иностранцы знают, что при движении на юг через Австрию стоит заправить полный бак в Чехии, Словакии или Венгрии, а затем просто проехать через Австрию.

Ехать в Польшу только за топливом не стоит. В сочетании с шопингом — да.

Даже если вы живете недалеко от границы с Польшей, просто заправляться в Польше уже не очень экономично. Одним из немногих исключений является Чешский Тешин, где от границы менее 1 км до автозаправочной станции.

Поездка в Польшу для заправки полного бака бензина или дизельного топлива означает экономию по сравнению с ценами на чешских АЗС, но всего несколько крон за литр. В пересчете на полный бак мы говорим об экономии около 150 крон. Это не та сумма, ради которой имеет смысл проехать десятки километров. Другими словами, если вы по какой-то причине оказались в Польше и заправились, это того стоит, но ехать туда специально за топливом бессмысленно.

Сколько топлива на зарплату?

Больше всего топлива на среднюю зарплату могут купить немцы и австрийцы. Хотя топливо у них немного дороже, доходы у них выше.

Но обратите внимание, что Чехия занимает третье место. Может быть, бензин и дорогой, но по сравнению с доходами в Чехии не все так плохо. Поляки, у которых топливо дешевле, заправляются меньше на свою зарплату. Венгры и словаки живут так же бедно.

Автомобилисты, пользующиеся сжиженным газом в Чешской Республике, чувствуют себя хорошо. Пропан-бутан в Чехии самый дешевый, поэтому на среднюю чешскую зарплату вы можете заправить больше LPG, чем польские соседи. В Германии и Австрии LPG все еще дешевле бензина.

Источник: mesec.cz

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