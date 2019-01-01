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Come & Rise
Мы - команда экспертов в области подбора персонала и управления человеческими ресурсами,команда активных и увлечённых своим делом специалистов с большим багажом опыта за плечами и творческим подходом к делу.
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Контакты
come.n.rise@gmail.com
https://vk.com/come.n.rise
+420 777 445 927
Olsanska 2643/ 1A
,
на 5 этаже бизнес-центра
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