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В рубриках:
Недвижимость и строительство // Строительные компании // Come & Rise
Некоммерческие организации // Помощь иностранцам // Come & Rise
Недвижимость и строительство // Электромонтажные работы // Come & Rise

Come & Rise

Мы - команда экспертов в области подбора персонала и управления человеческими ресурсами,команда активных и увлечённых своим делом специалистов с большим багажом опыта за плечами и творческим подходом к делу.
38 0
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Контакты
https://vk.com/come.n.rise
+420 777 445 927
Olsanska 2643/ 1A , на 5 этаже бизнес-центра


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