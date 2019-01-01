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Услуги // Услуги фотографа // Романтический свадебный фотограф в Праге Роман Лутков

Романтический свадебный фотограф в Праге Роман Лутков

По образованию я художник, это помогает мне в построении кадра, света, композиции. Мое увлечение психологией и философией, вместе с интеллигентным воспитанием позволяют лучше понимать людей и делать комфортным не простой день свадьбы. Хорошее настроение и общение сохраняться в воспоминаниях наряду с впечатлением от сказочной Праги и будут согревать при возвращении в свадебный день. Многолетний опыт работы в свадебной индустрии, знание большинства руководителей свадебных агентств Праги и сотрудников наполняющих день, позволяют гармонично структурировать график и общение, руководить процессом, маршрутом и временем.
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Контакты
http://romanlutkov.ru/
+420775325560
Староместская 1


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