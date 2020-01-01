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В рубриках:
Транспорт // Транспортные услуги // Экспресс-перевозки Прага-Чехия-Европа

Экспресс-перевозки Прага-Чехия-Европа

Грузоперевозки без дополнительных затрат!!! Перевозка вещей по Праге и Чехии а так же в любую точку Европы на микроавтобусе Mercedes-Vito. Доставим Ваши покупки из IKEA, XXXLutz, Sconto, Kika и Mobelix а так же из других мебельных или строительных магазинов. Утилизация мусора, старой бытовой техники и мебели. Быстро/качественно/надёжно. Машина заходит на все виды подземных парковок прямо к лифту, что существенно экономит время, а значит Ваши деньги! Работаем без выходных +420 776 482 128 (WhatsApp/Viber)
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Контакты
+420776482128
Valentova 149 00 Praha 11-Chodov


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