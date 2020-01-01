Образовательный комплекс "Věda", Прага

Первая и единственная частная чешская школа полного дня (с 9 до 17 ч.), ставшая крупным образовательным комплексом, предлагающим самый широкий спектр востребованных услуг для детей и молодежи, адаптированных для приема иностранцев с 7 лет, с выдачей чешского аттестата гос.образца («vysvědčení»). Преподавание на чешском, английском и русском языках. В комплекс «Věda» входит детский сад (с субботними и воскресными группами), Русский лицей (российское среднее образование), языковая и предметная подготовка абитуриентов к поступлению в чешские гимназии и вузы для дальнейшего получения чешского среднего и высшего образования; летние и другие сезонные языковые курсы с носителями чешского, английского и немецкого языков с посещением Германии, Австрии, Италии и выдачей международных сертификатов; летний лагерь, летний детский сад, школа-пансион. (+420) 602-970-893, 776-505-605 e-mail: info@zsveda.cz www.ruskaskola.cz