MReality - агентство недвижимости в Чехии. Мы предоставляем комплексное решение в сфере недвижимости: продажа, покупка, аренда жилых и коммерческих помещений в привлекательных районах Праги, а также по всей Чехии.
Мы работаем быстро, профессионально, отмечая важные детали в договорах аренды и покупки.
+ Покупка/ Продажа недвижимости и земли
+ Подбор инвестиционной недвижимости
+ Аренда квартир и нежилой недвижимости
+ Управление недвижимостью
+ Ипотеки и Кредиты, сопровождение сделок
+ Оценка стоимости БЕСПЛАТНО