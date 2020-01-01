Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o

Юридическая фирма Plavec & Partners продолжает давнюю традицию в юридической профессий в семье Петра Плавцова, владелец адвокатской фирмы, которая берет свое начало с середины 19. века. Мы предоставляем юридические консультации во всех областях права Чешской республики, сосредоточив внимание, в частности, в области права торговых компаний (корпоративное право), бизнес-závazkových отношений, corporate governance, compliance, слияний и поглощений, трудового права, права интеллектуальной собственности, налогового права, недвижимости, возмещение ущерба, решение споров и взыскание долгов