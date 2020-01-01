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В рубриках:
Бизнес // Юридические услуги // Адвокаты и юристы // Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o
Бизнес // Консалтинг // Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o
Бизнес // Бухгалтерские услуги // Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o

Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o

Юридическая фирма Plavec & Partners продолжает давнюю традицию в юридической профессий в семье Петра Плавцова, владелец адвокатской фирмы, которая берет свое начало с середины 19. века. Мы предоставляем юридические консультации во всех областях права Чешской республики, сосредоточив внимание, в частности, в области права торговых компаний (корпоративное право), бизнес-závazkových отношений, corporate governance, compliance, слияний и поглощений, трудового права, права интеллектуальной собственности, налогового права, недвижимости, возмещение ущерба, решение споров и взыскание долгов
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Контакты
www.ppak.cz
731129724
Na Zábradlí 205/1 110 00 Praha 1


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