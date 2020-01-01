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В рубриках:
Недвижимость и строительство // Строительно-монтажные и ремонтные работы // Stavíme Česko
Недвижимость и строительство // Проектирование и дизайн // Stavíme Česko
Недвижимость и строительство // Строительные компании // Stavíme Česko

Stavíme Česko

Ремонтно строительная компания Stavíme Česko предлагает Вам полный спектр услуг по ремонту жилых и коммерческих помещений, реконструкции и строительству объектов любой сложности под ключ. Так же берем мелкие работы по плану "муж на час" - все работы выполняются с договором - выполнение сроков гарантированно - ремонты выполняются профессионалами - замеры и составление сметы бесплатно - рабочие бригады есть на всей территории Чехии Возможно сотрудничество с дизайнерами, риэлторами и другими коллегами из строительной сферы. телефон для обращений 776230781
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Контакты
776230781
Praha


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