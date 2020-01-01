Ремонтно строительная компания Stavíme Česko предлагает Вам полный спектр услуг по ремонту жилых и коммерческих помещений, реконструкции и строительству объектов любой сложности под ключ.
Так же берем мелкие работы по плану "муж на час"
- все работы выполняются с договором
- выполнение сроков гарантированно
- ремонты выполняются профессионалами
- замеры и составление сметы бесплатно
- рабочие бригады есть на всей территории Чехии
Возможно сотрудничество с дизайнерами, риэлторами и другими коллегами из строительной сферы.
телефон для обращений 776230781