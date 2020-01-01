Stavíme Česko

Ремонтно строительная компания Stavíme Česko предлагает Вам полный спектр услуг по ремонту жилых и коммерческих помещений, реконструкции и строительству объектов любой сложности под ключ. Так же берем мелкие работы по плану "муж на час" - все работы выполняются с договором - выполнение сроков гарантированно - ремонты выполняются профессионалами - замеры и составление сметы бесплатно - рабочие бригады есть на всей территории Чехии Возможно сотрудничество с дизайнерами, риэлторами и другими коллегами из строительной сферы. телефон для обращений 776230781