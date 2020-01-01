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В рубриках:
Промышленность // Машиностроение // TOR industries
Промышленность // Электроэнергетика // TOR industries
Услуги // Ремонт электроники и техники // TOR industries

TOR industries

TOR industries – это международная группа компаний, которая включает в себя предприятия - производители подъемной техники, строительного, складского оборудования, инструменты и оснастку. С 2013 года все продукты производятся под одной маркой TOR. Продукция группы компаний поставляется в десятки стран Европы, Азии, Центральной и Юго-Восточной азии.Тысячи компаний используют продукты TOR industries в своей работе. Предлагаемые компанией TOR industries устройства изготовлены в соответствии с действующими нормами и правилами, - имеют необходимые сертификаты и Декларации Соответствия EC. Инженеры TOR industries непрерывно работают над созданием новых моделей оборудования и улучшение существующих, чтобы как можно лучше соответствовать требованиям клиентов.
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Контакты
https://tor-industries.cz/
+7(383) 2075478 (вн.54)
Národní 135/14, 110 00 Praha, We Work


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