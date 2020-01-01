Techsvit

TECHSVIT — первый и единственный авторизованный партнер Google, обладатель пяти основных статусов: Maps Platform, Cloud Platform, G Suite, Chrome Enterprise и Google for Education. Компания владеет наивысшими уровнями сертификаций от мировых лидеров IT-рынка, таких как Apple, Asus, APC, Benq, CISCO, DELL, JABRA, Lenovo, Logitech, Microsoft, LG, Zebra и другие. Cертифицированая команда Cloud-специалистов внедряет Data Migration, Data Science, ML, IoT, и Google Maps проекты. Благодаря опыту в облачных технологиях и многолетнему сотрудничеству с ведущими вендорами IT-оборудования и программ, мы реализуем самые смелые вызовы бизнеса на пути к его digital-трансформации. Офисы компании находятся в Украине, Польше, Нидерландах и Катаре, что позволяет расширять свою деятельность за их пределами. Мы работаем с государственным сектором, стартапами, малым, средним и большим бизнесом, а также с международными корпорациями в регионе EMEA, обеспечивая их необходимыми IT и облачными решениями, а также консалтингом и поддержкой.