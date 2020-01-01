Карлов университет, Институт языковой и профессиональной подготовки

Курсы чешского языка всех уровней и различной длительности. Подготовка врачей к языковой части апробационного экзамена. Интенсивные годичные подготовительные курсы для поступления и обучения в вузах Чехии - чешский язык и профильные предметы. Готовим абитуриентов по направлениям: гуманитарное, экономическое, техническое, художественное, медицина и естественные науки. Учиться бесплатно в престижных университетах Чехии с нашей подготовкой - реально. Летние школы для молодежи, землячеств, богемистов и просто любителей чешского языка и чешской культуры. Мы предлагаем подготовительные курсы и на английском языке. Проводим сертифицированный экзамен по чешскому языку (ССЕ), экзамены для получения вида на жительство или гражданства Чехии.