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Образование и наука // Учебные центры, курсы // Подготовительные // Карлов университет, Институт языковой и профессиональной подготовки
Образование и наука // Языковые школы // Карлов университет, Институт языковой и профессиональной подготовки

Карлов университет, Институт языковой и профессиональной подготовки

Курсы чешского языка всех уровней и различной длительности. Подготовка врачей к языковой части апробационного экзамена. Интенсивные годичные подготовительные курсы для поступления и обучения в вузах Чехии - чешский язык и профильные предметы. Готовим абитуриентов по направлениям: гуманитарное, экономическое, техническое, художественное, медицина и естественные науки. Учиться бесплатно в престижных университетах Чехии с нашей подготовкой - реально. Летние школы для молодежи, землячеств, богемистов и просто любителей чешского языка и чешской культуры. Мы предлагаем подготовительные курсы и на английском языке. Проводим сертифицированный экзамен по чешскому языку (ССЕ), экзамены для получения вида на жительство или гражданства Чехии.
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Контакты
http://ujop.cuni.cz/ru/
+420 775 554 358
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2


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