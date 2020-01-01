Прага Грузоперевозки Переезды

От недорогой перевозки вещей, до помощи водителя при погрузке и разгрузке (+ 2-го погрузчика), сборка и разборка мебели.

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✔️1. Переезд - 500 крон/час.

В эту услугу входит перевозка (без помощь водителя при погрузке и разгрузке). Минимальная цена заказа - (полтора часа

800 крон.)

✔️2. Переезд - 600 крон/час.

В эту услугу входит перевозка + помощь водителя при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж. Минимальная цена заказа - (полтора часа 900 крон.)

✔️3. Переезд - 800 крон/час.

В эту услугу входит перевозка + помощь 2-х грузчиков при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж.

Минимальная цена заказа - (полтора часа 1200 крон.)

✔️4. Перевозки за пределами Праги - от 12крон/км .

✔️5. Перевозка одной вещи (диван, кровать, холодильник, стиральная машина и т.п... )- от 600 крон

✔️6.Сборку/разборку мебели 500 крон/час.

✔️7.Демонтаж/монтаж бытовых приборов.



✔️8.Дополнительная тарификация при неполном часе:

15 минут = 125 Kc

Пример расчета:

1 час=500 Kc,

1 час и 15 мин = 625 Kc,

1 час и 30 мин = 750 Kc,

1 час и 45 мин = 875Kc,

2 часа = 1000 Kc и так далее.

Время работы:

Пн-Сб 18:00-00:00

Вс 06:00-00:00

Наши контакты:

☎ +420 777 404 272 (VIBER) (WhatsApp)

https://vk.com/praha_hruzoperevozka

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