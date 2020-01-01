Прага Грузоперевозки Переезды

✔️1. Переезд - 500 крон/час.
В эту услугу входит перевозка (без помощь водителя при погрузке и разгрузке). Минимальная цена заказа - (полтора часа
800 крон.)
✔️2. Переезд - 600 крон/час.
В эту услугу входит перевозка + помощь водителя при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж. Минимальная цена заказа - (полтора часа 900 крон.)
✔️3. Переезд - 800 крон/час.
В эту услугу входит перевозка + помощь 2-х грузчиков при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж.
Минимальная цена заказа - (полтора часа 1200 крон.)
✔️4. Перевозки за пределами Праги - от 12крон/км .
✔️5. Перевозка одной вещи (диван, кровать, холодильник, стиральная машина и т.п... )- от 600 крон
✔️6.Сборку/разборку мебели 500 крон/час.
✔️7.Демонтаж/монтаж бытовых приборов.
✔️8.Дополнительная тарификация при неполном часе:
15 минут = 125 Kc
Пример расчета:
1 час=500 Kc,
1 час и 15 мин = 625 Kc,
1 час и 30 мин = 750 Kc,
1 час и 45 мин = 875Kc,
2 часа = 1000 Kc и так далее.
Время работы:
Пн-Сб 18:00-00:00
Вс 06:00-00:00
Наши контакты:
☎ +420 777 404 272 (VIBER) (WhatsApp)
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