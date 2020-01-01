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В рубриках:
Транспорт // Такси // Прага Грузоперевозки Переезды
Транспорт // Транспортные услуги // Прага Грузоперевозки Переезды

Прага Грузоперевозки Переезды

От недорогой перевозки вещей, до помощи водителя при погрузке и разгрузке (+ 2-го погрузчика), сборка и разборка мебели.
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✔️1. Переезд - 500 крон/час. 
В эту услугу входит перевозка (без помощь водителя при погрузке и разгрузке). Минимальная цена заказа - (полтора часа
 800 крон.)

✔️2. Переезд - 600 крон/час. 
В эту услугу входит перевозка + помощь водителя при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж. Минимальная цена заказа - (полтора часа  900 крон.)

✔️3. Переезд - 800 крон/час. 
В эту услугу входит перевозка + помощь 2-х грузчиков при погрузке и разгрузке, без доплаты за этаж. 
Минимальная цена заказа - (полтора часа 1200 крон.)

✔️4. Перевозки за пределами Праги - от 12крон/км . 

✔️5. Перевозка одной вещи (диван, кровать, холодильник, стиральная машина и т.п... )- от 600 крон

✔️6.Сборку/разборку мебели 500 крон/час.

✔️7.Демонтаж/монтаж бытовых приборов.
 
✔️8.Дополнительная тарификация при неполном часе:  
15 минут = 125 Kc   

Пример расчета:  
1 час=500 Kc,   
1 час и 15 мин = 625 Kc,  
1 час и 30 мин = 750 Kc,   
1 час и 45 мин =  875Kc,   
2 часа = 1000 Kc и так далее.  

Время работы:
Пн-Сб   18:00-00:00
Вс          06:00-00:00

Наши контакты: 
☎ +420 777 404 272 (VIBER) (WhatsApp)
https://vk.com/praha_hruzoperevozka
https://vk.com/id582478313
https://vk.com/id579390910
https://ok.ru/profile/578685330837
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100050466191259
https://www.instagram.com/praha_stehovani
https://twitter.com/PStehovani
https://t.me/prahahruzoperevozky

 

Контакты
https://vk.com/id582478313
+420777404272
Praha


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