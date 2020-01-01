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Услуги // Услуги фотографа // Фотосессия в стильном образе в Праге

Фотосессия в стильном образе в Праге

Я очень ценю Ваше время, поэтому хочу предложить Вам качественную, комплексную услугу. Всего за несколько часов Вы получите профессиональную фотосессию в центре волшебной Праги, которой позавидуют все Ваши подружки в инстаграме ;) В цену фотосессии входит стильный образ подобранный стилистом, укладка и макияж, трансфер по городу. Итогом нашей фотосессии станут Ваши счастливые моменты и искренние эмоции, запечатлённые на снимках, которые я Вам отправлю через интернет в течение 2 недель. В стоимость входят 10 фотографий в префессиональной детальной ретуши и высоком печатном качестве + все удачные снимки (около 100) в цвето и свето коррекции. С нетерпением жду Вас в замечательном городе Прага!
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Контакты
sonyason.com
+420725979788
Прага


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