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Здоровье, красота и медицина // Парикмахерские и салоны красоты // The Little Fashionista Детская парикмахерская в Праге

The Little Fashionista Детская парикмахерская в Праге

Детская парикмахерская в Праге. Little Fashionista - профессиональное место по уходу за детскими волосами. Наши опытные стилисты знают все о детях и их прическах, чтобы родители могли расслабиться. Детям нравятся стрижки, потому что они могут сидеть в стильном автомобильном кресле или в большом детском кресле. Смотреть мультики или просто сидеть и расслаблться. И что самое приятное, часть каждой детской стрижки - это возможность неограниченного употребления сладостей.
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Контакты
www.thelittlefashionista.cz
725731562
Holečkova 18, Praha 5-Smíchov


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