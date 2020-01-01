The Little Fashionista Детская парикмахерская в Праге

Детская парикмахерская в Праге. Little Fashionista - профессиональное место по уходу за детскими волосами. Наши опытные стилисты знают все о детях и их прическах, чтобы родители могли расслабиться. Детям нравятся стрижки, потому что они могут сидеть в стильном автомобильном кресле или в большом детском кресле. Смотреть мультики или просто сидеть и расслаблться. И что самое приятное, часть каждой детской стрижки - это возможность неограниченного употребления сладостей.