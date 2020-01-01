ALEX BRUT Design Studio

Наши дизайнеры интерьера в Праге создают уникальные проекты, которые не просто
достойны обложек журналов, но и вызывают гордость наших клиентов.
Нашему вкусу доверяют люди со всей Европы, потому что мы создаём авторские
проекты с собственной харизмой, премиальным комфортом и непревзойдённой эстетикой.
1. У нашей студии прямая связь с ведущими мебельными фабриками Европы (Италия, Германия, Голландия) и мира.
2. Есть собственные строительные бригады, которые выполнят проект на высшем уровне.
3. Гарантируем эталонное качество, с 100% попаданием в дизайн с первого раза.
4. Работаем с передовыми технологиями и находимся в эпицентре актуальных трендов в мире дизайна интерьеров.
5. Все проекты наши дизайнеры интерьеров в Праге реализуют сами, поэтому за качество отвечаем своей репутацией.