ALEX BRUT Design Studio

Наши дизайнеры интерьера в Праге создают уникальные проекты, которые не просто достойны обложек журналов, но и вызывают гордость наших клиентов. Нашему вкусу доверяют люди со всей Европы, потому что мы создаём авторские проекты с собственной харизмой, премиальным комфортом и непревзойдённой эстетикой. 1. У нашей студии прямая связь с ведущими мебельными фабриками Европы (Италия, Германия, Голландия) и мира. 2. Есть собственные строительные бригады, которые выполнят проект на высшем уровне. 3. Гарантируем эталонное качество, с 100% попаданием в дизайн с первого раза. 4. Работаем с передовыми технологиями и находимся в эпицентре актуальных трендов в мире дизайна интерьеров. 5. Все проекты наши дизайнеры интерьеров в Праге реализуют сами, поэтому за качество отвечаем своей репутацией.