TOUR-iNFO

Экскурсии по Праге, Чехии и Европе на русском языке. Экскурсии в минигруппах. Многодневные и однодневные. Профессиональные гиды и водители. Работаем с 2001 года. Самым популярным и полезным информационным центром Праги является наш инфоцентр на улице Панской 6. Уже много лет мы являемся незаменимым помощником каждому туристу и всем гостям Чехии. Мы предоставляем не только информацию для туристов, а так же информацию о культурных событиях, об отелях и многом другом , всё то, что необходимо каждому туристу в чужой стране. В нашем туристическом инфоцентре работают только опытные и квалифицированные консультанты, гиды, которые смогут интересно и доходчиво рассказать Вам не только куда сходить, что посетить, но и организуют целый Ваш досуг. Если вас интересует культура, туризм, ориентирование в городе, транспорт, проживание и питание, торговля и услуги, природа, спорт, адреса, исторические памятники, музеи, галереи, выставки, торги, фестивалей и т.д., то информационный центр в Праге на Панской 6 ответит на все Ваши вопросы. Если Вы затрудняетесь с выбором экскурсии сотрудники нашего офиса помогут Вам подобрать оптимальную программу и всегда ответят на все интересующие Вас вопросы. Мы явлемся огранизаторами большинства предлагаемых экскурсий, у нас вы покупаете услугу из первых рук. За счет проведенной оптимизации и объеденения с партнерскими компаниями наши цены на экскурсии являются в Праге одними из самых приемлемых, а качество и профессионализм при этом остались на высшем уровне. Это подтверждается множеством положительных отзывов туристов на различных порталах У нас Вы можете: Забронировать и оформить экскурсии по всем направлениям Получить бесплатно карты Праги Получить бесплатно консультацию от профессиональных гидов Получить возврат НДС компании Premier TaxFree. Оформить трансфер по Праге, Чехии, Европе. Поменять валюту по самому выгодному курсу. Получить карту мобильного оператора с мобильным интернетом Купит чешские сувениры по самым приемлемым ценам Купит оригинальные алкогольные напитки чешского производства по лучшей цене в городе Купить товары чешских производителей стекла, косметики Приобрести билеты на международный автобус StudentAgency Воспользоваться WiFi и WC Оформить страховку путешественника Приятных Вам впечатлений и пусть Ваша поездка в Прагу будет незабываемой!