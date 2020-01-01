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В рубриках:
Недвижимость и строительство // Агентства недвижимости // Этажи

Этажи

Мы работаем в сфере недвижимости и строим компанию нового типа - сочетаем инновации, ответственность и человеческое отношение к каждому клиенту. Компания инвестирует в обучение, автоматизацию процессов, исследования и качество услуг. Наши клиенты имеют доступ к огромной базе жилья, экономят деньги за счет эксклюзивных скидок от надежных партнеров и свое время, потому что все этапы сделки можно оформить в едином офисе «Этажей». Мы постоянно развиваемся для того, чтобы делать клиентов счастливыми, а сотрудников и партнеров — успешными!
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Контакты
etagi.com
89643212208
Прага


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