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В рубриках:
Транспорт // Транспортные услуги // Profigroup

Profigroup

Планируете переезд и хотите, чтобы он прошел максимально гладко? Компания Profigroup относится к абсолютным лидерам в Чешской Республике по переезду жилья класса люкс и офисов. В активе Profigroup — обученный персонал с большим опытом квартирных и офисных переездов по Праге и Чехии под ключ.
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Обратитесь к профессионалам, если вам предстоит переезд в новую квартиру или дом, или же вы планируете переезд офиса или штаб-квартиры вашей фирмы. Вам помогут решить все вопросы и отнесутся к вашему имуществу с максимальной ответственностью и деликатностью. 

При переездах используется качественный упаковочный материал, транспортные одеяла, уголки из поролона и картона, что обеспечивает безопасную транспортировку мебели и техники. Мувинговая компания Profigroup располагает парком новых автомобилей, командой опытных водителей и грузчиков, а также страхует имущество клиентов на случай ЧП.

Свяжитесь с операторами и договоритесь об удобной для вас дате переезда. Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании.

Контакты
https://www.profigroup.cz/?utm_source=420on.cz&utm_medium=blog&utm_campaign=russian_blog
776 000 776
nám. T. G. Masaryka 99 261 01 Příbram
ТЕГИ: транспорт


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