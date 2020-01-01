Планируете переезд и хотите, чтобы он прошел максимально гладко? Компания Profigroup относится к абсолютным лидерам в Чешской Республике по переезду жилья класса люкс и офисов. В активе Profigroup — обученный персонал с большим опытом квартирных и офисных переездов по Праге и Чехии под ключ.

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Обратитесь к профессионалам, если вам предстоит переезд в новую квартиру или дом, или же вы планируете переезд офиса или штаб-квартиры вашей фирмы. Вам помогут решить все вопросы и отнесутся к вашему имуществу с максимальной ответственностью и деликатностью.

При переездах используется качественный упаковочный материал, транспортные одеяла, уголки из поролона и картона, что обеспечивает безопасную транспортировку мебели и техники. Мувинговая компания Profigroup располагает парком новых автомобилей, командой опытных водителей и грузчиков, а также страхует имущество клиентов на случай ЧП.

Свяжитесь с операторами и договоритесь об удобной для вас дате переезда. Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании.