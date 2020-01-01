LEJČEK & ASSOCIATES Патентнoe и юридическое бюро

Патентнoe и юридическое бюро LEJČEK & ASSOCIATES предлагает широкий набор юридических услуг своим клиентам специально в сферe интеллектуальной собственности. Мы обеспечиваем полное решение сложных дел, анализируя все нюансы и проблемы, которые могут возникнуть. Наша конторa предлагает каждому клиенту индивидуальный подход и экономически эффективные решения по всем вопросам промышленной собственности.
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Наши патентные поверенные и юристы являются признанными специалистами. Бюро оказывает широкий спектр патентных и юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям, финансовым институтам и физическим лицам в Чeхии и за рубежом.
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Наше мотто: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД - ФЛЕКСИБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ- УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.
§§§§§§§§§§ Основателем и управляющим партнёром является Томаш Лейчек (Dr. iur. Tomáš Lejček, MBA). §§§§§§§§§§
Знание языков в бюро : по-русски, по-английски, по-испански, по-французски, по-немецки, по-чешски, по-словацки.
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Промышленная собственность:
Регистрация товарных знаков;
Патентование изобретений и полезных моделей;
Промышленные образцы;
Патенты за рубежом;
Патентные исследования;
Судебная патентная экспертиза;
Лицензионный договор;
Секреты производства (ноу-хау);
Залог прав интеллектуальной собственности;
Cудебная защита.
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