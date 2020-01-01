LEJČEK & ASSOCIATES Патентнoe и юридическое бюро

Патентнoe и юридическое бюро LEJČEK & ASSOCIATES предлагает широкий набор юридических услуг своим клиентам специально в сферe интеллектуальной собственности. Мы обеспечиваем полное решение сложных дел, анализируя все нюансы и проблемы, которые могут возникнуть. Наша конторa предлагает каждому клиенту индивидуальный подход и экономически эффективные решения по всем вопросам промышленной собственности. §§§§§§§§§§ Наши патентные поверенные и юристы являются признанными специалистами. Бюро оказывает широкий спектр патентных и юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям, финансовым институтам и физическим лицам в Чeхии и за рубежом. §§§§§§§§§§ Наше мотто: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД - ФЛЕКСИБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ- УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ. §§§§§§§§§§ Основателем и управляющим партнёром является Томаш Лейчек (Dr. iur. Tomáš Lejček, MBA). §§§§§§§§§§ Знание языков в бюро : по-русски, по-английски, по-испански, по-французски, по-немецки, по-чешски, по-словацки. §§§§§§§§§§ Промышленная собственность: Регистрация товарных знаков; Патентование изобретений и полезных моделей; Промышленные образцы; Патенты за рубежом; Патентные исследования; Судебная патентная экспертиза; Лицензионный договор; Секреты производства (ноу-хау); Залог прав интеллектуальной собственности; Cудебная защита. §§§§§§§§§§