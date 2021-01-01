Служба "Муж на Час" в Праге Мастера бытовых услуг

Наша компания с помощью нашего интернет-сайта Mr.House оказывает посреднические услуги для предпринимателей и фирм города Праги в сфере бытовых услуг, мелкого и среднего ремонта различного профиля, услуг электрика, сантехника, ремонта окон, услуг садовника, услуг грузчиков и многое другое. Принцип работы нашей компании: на сайте Mr.House регистрируются частные предприниматели и фирмы, заполнив простую форму, которая находится у нас на сайте. По мере поступления Заказов от физических лиц, фирм и т.д., мы перенаправляем Заказы нашим участникам проекта, где будет указана вся необходимая информация для выполнения Заказа с контактами. Участники проекта принимают Заказ, связываются с Заказчиком и выполняют Заказ самостоятельно. Мы в свою очередь стараемся максимально обеспечивать участников проекта Заказами, с помощью продвижения сайта и размещения рекламы на всевозможных площадках. Мы не привязываем партнеров к нашей компании, а только даём возможность максимально больше получать Заказов и соответственно больше зарабатывать с участниками проекта Mr.House.