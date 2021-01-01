Visapoint s.r.o.

Мы - опытная частная компания, которая предоставляет комплексные услуги в области виз для граждан стран не входящих в ЕС и которые планируют переехать в Чешскую Республику. Благодаря нашему опыту, мы обеспечиваем весь процесс получения необходимых документов максимально быстро и просто. В VisaPoint мы предоставляем следующие услуги: • Включение в программу - Квалифицированный сотрудник • Обеспечиваем смену работодателя • Мы предлагаем карту сотрудника для граждан стран не входящих в ЕС Только проверенные вакансии и официальные документы! Трудоустройство: • Бесплатное трудоустройство • Координирование до места приезда Работа: • для мужчин • для женщин • для семейных пар • без опыта работы • без знания языка • с жильем • с питанием Изготовление документов: • Бесплатная консультация и проверка • Быстрое изготовление полных пакетов документов для всех типов рабочих виз • Постоянная поддержка на всех этапах работы