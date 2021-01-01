Visapoint s.r.o.

Мы - опытная частная компания, которая предоставляет комплексные услуги в области виз для граждан стран не входящих в ЕС и которые планируют переехать в Чешскую Республику.
Благодаря нашему опыту, мы обеспечиваем весь процесс получения необходимых документов максимально быстро и просто.
В VisaPoint мы предоставляем следующие услуги:
• Включение в программу - Квалифицированный сотрудник
• Обеспечиваем смену работодателя
• Мы предлагаем карту сотрудника для граждан стран не входящих в ЕС
Только проверенные вакансии и официальные документы!
Трудоустройство:
• Бесплатное трудоустройство
• Координирование до места приезда
Работа:
• для мужчин
• для женщин
• для семейных пар
• без опыта работы
• без знания языка
• с жильем
• с питанием
Изготовление документов:
• Бесплатная консультация и проверка
• Быстрое изготовление полных пакетов документов для всех типов рабочих виз
• Постоянная поддержка на всех этапах работы