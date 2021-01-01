Приватная сауна

Приходите отдохнуть в приватную сауну, которая находится рядом со станцией метро Jinonice. У нас можете погреть тело и душу не только в сауне, но и в джакузи, принять душ с гидромассажем, посидеть с друзьями, отдохнуть с любимой/любимым, воспользоваться комнатой отдыха, по договоренности вам (за отдельную плату) сама хозяйка сделает классический, расслабляющий, медовый или спортивный массаж. Место где можно сидеть с друзьями, пожарить шашлыки, отметить день рождения. Если приедете на машине, то можете припарковаться прямо перед домом. Цена: 1 час = 1200 крон; 1,5 час = 1700 крон; 2 час = 2200 крон; 2,5 час = 2700 крон; каждые следующие 0,5 часа = 400 крон. Максимальная вместимость: 6-7 чел.