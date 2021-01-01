RusCzech, s.r.o.

Все, что связанно с открытием фирм в Чехии, внесением в них изменений, а так же закрытием. Занимаемся непосредственно регистрацией новых компаний в Чехии, с нуля по Вашим параметрам. В предложении так же имеются готовые, так называемые "полочные" компании в Чехии, которые никогда не вели деятельность и были созданы исключительно с целью перепродажи. Компании по любым параметрам. Занимаемся и довольно сложными заявками, как например регистрацией компаний со сложными лицензиями (строительными, транспортными и т.д.). Есть в предложении готовые компании с НДС т.е. имеющие действующий европейский VAT номер. Можем найти компании с определенным возрастом регистрации историей по виду деятельность или оборотам. Можем помочь и с ликвидацией компаний в Чехии. В этом плане подходим очень индивидуально т.к. все ситуации действительно очень и очень разные и соответственно требуют различных решений. Поможем внести и любые изменения в существующие фирмы в Чехии. Например поможем поменять учредительную структуру, сменить директоров или учредителей, поменять название компании или юридический адрес, который, кстати, так же можем предоставить. Некоторое время назад у нас на сайте появился сервис онлайн проверки чешских юридических лиц, где в онлайн режиме Вы можете посмотреть данные по чешским компаниям. При этом информация предоставляется Вам непосредственно из реестра юридических лиц и предоставляется на русском языке в удобной для чтения форме.