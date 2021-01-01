Компания "Move Home"Транспортные услуги по всей Европе и России
Компания "Move Home" занимается доставкой и таможенным оформлением грузов и переездов в Европу, Россию и в страны СНГ.
- Транспортные услуги по всей Европе и России (любые объемы).
- Мы помогаем с поиском нужного товара.
- Предлагаем услуги по финансовому сопровождению.
- Собственные склады хранения в Европе и в России.
- Полное страховое вашего груза.
Сайт: www.movehome.eu
Почта: [email protected]
Телефон: +372 5555 8999 (Viber/Watsapp)