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В рубриках:
Услуги // Доставка еды // Sushi man - Доставка суши по Праге
Рестораны, кафе, бары // Рестораны // Суши-бары // Sushi man - Доставка суши по Праге

Sushi man - Доставка суши по Праге

Мы - небольшая команда друзей которые знают как сделать по-настоящему вкусные и сочные сеты, которые Вас вдоволь накормят и насладят сбалансированным вкусом всех ингредиентов! Мы не пускаем пыль в глаза красивыми картинками взятыми в сети, мы готовим с душой и любовью для Вас. Так же мы заботимся о природе и поэтому используем только ЭКО транспортировочную посуду, и заботимся о Вашем здоровье, поэтому на нашей кухне каждый день исключительно свежие ингредиенты. Для нас в первую очередь важно угодить и полюбиться Вам! Если хотите заказать суши в Праге, то обращайтесь к нам)
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Контакты
https://sushi-man.cz
+420 792 745 116
Husitská 187/60


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