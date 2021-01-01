Sushi man - Доставка суши по Праге

Мы - небольшая команда друзей которые знают как сделать по-настоящему вкусные и сочные сеты, которые Вас вдоволь накормят и насладят сбалансированным вкусом всех ингредиентов! Мы не пускаем пыль в глаза красивыми картинками взятыми в сети, мы готовим с душой и любовью для Вас. Так же мы заботимся о природе и поэтому используем только ЭКО транспортировочную посуду, и заботимся о Вашем здоровье, поэтому на нашей кухне каждый день исключительно свежие ингредиенты. Для нас в первую очередь важно угодить и полюбиться Вам! Если хотите заказать суши в Праге, то обращайтесь к нам)