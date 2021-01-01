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Недвижимость и строительство // Агентства недвижимости // AM House

AM House

AM House — это группа талантливых людей, экспертов в сфере недвижимости и финансов. Компания предоставляет комплексные услуги по продаже, покупке, аренде и управлении жилой и коммерческой недвижимостью в Чехии. Мы работаем быстро и профессионально, с первоклассными объектами недвижимости напрямую от лучших застройщиков. Наше преимущество — это внимание. Внимание к деталям и к каждому клиенту, а также честность и прозрачность наших взаимоотношений. Взаимоотношения с клиентом для нас, как недвижимость для наших клиентов — это ценная и долгосрочная инвестиция.
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Контакты
www.amhouse.cz
608712054
Kurta Konráda 2457/6, Praha 9 - Vysočany, 190 00


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