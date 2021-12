Компьютерная Академия ШАГ г.Прага / STEP - It Akademie Praha

Компьютерная Академия «ШАГ» – крупнейшее учебное заведение в мире, специализирующееся на профессиональном компьютерном образовании для взрослых и детей. Академия ШАГ основана в 1999 году и на сегодняшний день имеет более 200 филиалов в 24 странах мира, а также имеет статус авторизованного учебного центра лидеров IT-рынка компаний Microsoft, Cisco и Autodesk, что позволяют назвать ШАГ одной из ведущих компаний по обучению IT-специалистов. Компьютерная Академия ШАГ в ЦИФРАХ: - 22 года на международном рынке (открыта в 1999 году) / - 24 страны / - 200+ филиалов в мире / - 550 оборудованных компьютерных лабораторий в мире / - 2500 высококвалифицированных преподавателей, имеющих международную сертификацию / - 150 000 трудоустроенных выпускников / - 68 000 студентов, которые проходят обучения НА ДАННЫЙ МОМЕНТ / При Академии открыты: Центр трудоустройства, помогающий каждому выпускнику с выбором наилучшего варианта работы. / Малая Компьютерная Академия ШАГ, дающая возможность получать компьютерное образование детям от 8 до 14 лет. / Компьютерный кружок выходного дня от 8 до 14 лет. / Специализированные узконаправленные курсы, заточенные под трудоустройство в сфере IT / Ознакомиться с программой обучения можно по следующей ссылке: https://praha.itstep.org/ НАШИ СТАТУСЫ: Microsoft IT Academy (сертифицированный партнер компании Microsoft в компетенции обучения IT Pro Platinum, статусы Microsoft Gold Certified Partner, центр Microsoft Office Specialist); Cisco Systems Networking Academy; Autodesk Autorized Training Center; Авторизованный учебный центр SunMicrosystems; Авторизованный центр обучения и сертификации ASPLinux; Центр сертификации и корпоративного обучения SeeTech.