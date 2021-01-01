Компьютерная Академия ШАГ г.Прага / STEP - It Akademie Praha
Компьютерная Академия «ШАГ» – крупнейшее учебное заведение в мире, специализирующееся на профессиональном компьютерном образовании для взрослых и детей.
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Академия ШАГ основана в 1999 году и на сегодняшний день имеет более 200 филиалов в 24 странах мира, а также имеет статус авторизованного учебного центра лидеров IT-рынка компаний Microsoft, Cisco и Autodesk, что позволяют назвать ШАГ одной из ведущих компаний по обучению IT-специалистов.
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Компьютерная Академия ШАГ в ЦИФРАХ:
- 22 года на международном рынке (открыта в 1999 году) /
- 24 страны /
- 200+ филиалов в мире /
- 550 оборудованных компьютерных лабораторий в мире /
- 2500 высококвалифицированных преподавателей, имеющих международную сертификацию /
- 150 000 трудоустроенных выпускников /
- 68 000 студентов, которые проходят обучения НА ДАННЫЙ МОМЕНТ /
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При Академии открыты:
Центр трудоустройства, помогающий каждому выпускнику с выбором наилучшего варианта работы. /
Малая Компьютерная Академия ШАГ, дающая возможность получать компьютерное образование детям от 8 до 14 лет. /
Компьютерный кружок выходного дня от 8 до 14 лет. /
Специализированные узконаправленные курсы, заточенные под трудоустройство в сфере IT /
Ознакомиться с программой обучения можно по следующей ссылке: https://praha.itstep.org/
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НАШИ СТАТУСЫ:
Microsoft IT Academy (сертифицированный партнер компании Microsoft в компетенции обучения IT Pro Platinum, статусы Microsoft Gold Certified Partner, центр Microsoft Office Specialist);
Cisco Systems Networking Academy;
Autodesk Autorized Training Center;
Авторизованный учебный центр SunMicrosystems;
Авторизованный центр обучения и сертификации ASPLinux;
Центр сертификации и корпоративного обучения SeeTech.
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