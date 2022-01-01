Доставка грузов с таможней от 1 кг в Россию и в Европу.

Доставка грузов с таможней от 1 кг в Россию и в Европу. Доставка товаров и переездов с таможенным оформлением в России и в Европе. Перевезем коммерческие товары от 1 килограмма, а также переезды и ценные вещи от 30 килограммов. Заберем груз от двери и доставим до двери за 14 – 21 день. Мы доставляем: драгоценные вещи, одежду, обувь, продукты, напитки, мебель, химию, технику и другие сложные товары группы. Поможем с поиском товара и оплатой поставщику. Консолидация и временное хранение грузов в 30 странах Европы. Заключаем договор с отдельными лицами и с коммерческими организациями. Стоимость услуги на вес большая от 2 евро за килограмм. Телефон: +372 5555 8999 (WhatsApp/Viber/Telegram)