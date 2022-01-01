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Главная // Компании // Рестораны, кафе, бары // Винотеки // Грузинские онлайн магазин в Чехии www.zGruzie.cz
Грузинские онлайн магазин в Чехии www.zGruzie.cz
Партнер рубрики:
zgruziecz
22 июня
08:42
43
43
Грузинские вина, Лимонады (тархун, фейхоа, груша, сливки, виноград, лимон), Чай (в пакетиках и рассыпной, черный/целеный/фруктовый), Соусы(ткемали, сацебели, аджика), Специи (сванская соль, для шашлыка, рыбы, курицы, борща, Хинкали, хмели/уцхо сунели...), Мариновынный чеснок и джонджоли, Варенья (айва, фейхоа, арбуз), Сушенные фрукты (королек, арбуз, дыня, инжир в шоколаде), Чурчхелы (с лесным/грецким орехом, с сушенными фруктами...) Есть так же эксклюзивные шампуры из не ржавеющей стали и носки с грузинскими рисунками Мы посылаем заказы по всей Чехии и Европе.
Контакты
www.zGruzie.cz
773004748
Dominikánské náměstí 656/2

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