zgruziecz 08:42 43

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Грузинские вина, Лимонады (тархун, фейхоа, груша, сливки, виноград, лимон), Чай (в пакетиках и рассыпной, черный/целеный/фруктовый), Соусы(ткемали, сацебели, аджика), Специи (сванская соль, для шашлыка, рыбы, курицы, борща, Хинкали, хмели/уцхо сунели...), Мариновынный чеснок и джонджоли, Варенья (айва, фейхоа, арбуз), Сушенные фрукты (королек, арбуз, дыня, инжир в шоколаде), Чурчхелы (с лесным/грецким орехом, с сушенными фруктами...) Есть так же эксклюзивные шампуры из не ржавеющей стали и носки с грузинскими рисунками Мы посылаем заказы по всей Чехии и Европе.