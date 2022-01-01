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Автосервис Medvedy
Автосервис Medvedy
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MEDVEDY
09 июля
19:35
731
731
На рынке уже более 5ти лет. Мы любим автомобили и живем ими. Выполняем все виды услуг связаные с автомобилем - помощь в подборе и покупке автомобиля, механический сервис, сервис лакокрасочного покрытия, юридическая помощь (регистрация, STK, ремонты по стаховой и т.д) Основное напровление VAG и BMW но так-же работам и с другими марками. Ждем Вас и Ваш автомобиль!
Контакты
medvedy.cz
775736660
Beranovych 140 , Areal Avia

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