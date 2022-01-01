Автосервис Medvedy

MEDVEDY 19:35 731

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На рынке уже более 5ти лет. Мы любим автомобили и живем ими. Выполняем все виды услуг связаные с автомобилем - помощь в подборе и покупке автомобиля, механический сервис, сервис лакокрасочного покрытия, юридическая помощь (регистрация, STK, ремонты по стаховой и т.д) Основное напровление VAG и BMW но так-же работам и с другими марками. Ждем Вас и Ваш автомобиль!