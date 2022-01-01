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ZEN — салон СПА массажа в Праге
ZEN — салон СПА массажа в Праге
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ZEN MASSAGE SERVIS
17 сентября
21:14
194
194
Мы создали идеальное место, где каждый сможет найти для себя возможность получить отдых и релакс на высшем уровне. Найдите время обрести безмятежность в нашем спа, где с нашей помощью Вы познаете минуты блаженства. Позвольте нам организовать небольшой антракт, во время которого Вы сделаете передышку, неспешно поразмышляете и зарядитесь энергией. В нашем салоне работают лучшие специалисты из Украины. Они выбрали место работы не случайно, ведь мы заботимся не только о наших клиентах, но и персонале. Мы уделяем внимание мелочам. Все специалисты прошли специальную подготовку, постоянно совершенствуют свои навыки и очень трепетно относятся к пожеланиям и требованиям наших гостей. Наши мастера одарены яркой внешностью, красивым, спортивным телом и главное это высококвалифицированные специалисты своего дела. Каждая девушка выполняет эротический массаж с индивидуальным подходом, учитывая пожелания клиентов, сочетая с новейшими интересными техниками, которые во многом не имеют аналогов среди конкурентов. Индивидуальный стиль придаст особенный шарм привычному сервису. Мы также хотим отметить, что вложили душу в интерьер и сделали дизайн-проект по современным стандартам с помощью одного из лучших европейских дизайнеров. Эстетика помещения, порадует даже самых притязательных. К услугам гостей имеется турецкий хамам с пенным пилингом, джакузи, лучшие массажные столы, дорогие и изысканные аромамасла и средства для поддержания гигиены и стерильности. Мы рады видеть у себя в гостях клиентов, кто ценит высокий уровень сервиса и эстетики.
Контакты
https://www.spa-zen.cz/
+420723065715
Sokolovská 694/102, Prague , Салон находиться внутри пассажа Karolina Plaza, его нужно пройти до конца и с левой стороны увидите большими буквами Satori Spa, это МЫ!

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