oxisecret 12:42 103

103

Наш эстетический центр косметологии всегда позаботится о вашем комфорте и гарантирует результат после каждой процедуры. Мы регулярно повышаем квалификацию и совершенствуемся не только в Чешской Республике, но и за рубежом, мы следим за современными тенденциями и используем самые передовые технологии. Салон красоты OXISECRET BEAUTY CLINIC в Праге всегда в тренде и предлагает широкий спектр лучших процедур для лица и тела, таких как: Эпиляция, лазерная эпиляция диодовым лазером, депиляция сахарной пастой, удаление целлулоидов на лице, уход за кожей — косметика, татуаж волос, татуаж ареол, ВВ glow, перманентный макияж, мезотерапия, дермапен — микронидлинг, мезотерапия волос, биоревитализация, Onetec/T- В гостях — удаление фибром, удаление гемангиом, удаление пигментации, удаление акне, безоперационная подтяжка лица с помощью HIFU SMAS лифтинг лица, ламинирование ресниц, ламинирование бровей, микроблейдинг/имитация волосков бровей, пудровые брови, перманентный макияж 3D брови, перманентный макияж губ, межресничная линия, смоки стрелки, зеленый пилинг dr. Schrammmek, энзимотерапия DMK, химический пилинг, BioRePeel C33, аппаратная процедура для похудения/коррекция фигуры, удаление целлюлита, люкс плазмалайнер, LPG массаж лица, липомассаж тела, курсы повышения квалификации косметология, курсы перманентного макияжа. Салон красоты OXISECRET BEAUTY CLINIC предлагает качественные и эффективные процедуры,релаксацию и приятную атмосферу. Мы с нетерпением ждем вашего визита!