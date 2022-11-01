04 ноября
15:13
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Страховки для клиентов по всей Чехии: Оформлю оперативно онлайн, в офисе или с выездом к вам (по договоренности) Бесплатная консультация по сопустствующим вопросам Проверенные страховые партнёры PVZP и Slavia
Приобрести страховку – полдела. За многолетнюю практику я пришла к выводу, что клиентам нужна не просто страховка, но и то, что они нигде не могут получить, особенно не владея чешским языком. Это проверенная и достоверная информация.
Я бесплатно консультирую по многим бытовым, юридическим и бюрократическим вопросам в Чехии.
Контакты
mansurova.cz
+420 776 775 595
Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 , Офис №329 (Вход с улицы Jindřišská 2)
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