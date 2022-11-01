Людмила Кам 13:30 66

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Агентство недвижимости в Чехии. Личный представитель в Чешской Республике. Индивидуальный подход, личная ответственность, порядочное отношение! Услуга по управлению недвижимой собственностью в Чехии В рамках данной услуги Вы передаете управление объектами Вашей недвижимости личному представителю, который становится управляющим и действует от своего имени. При этом за Вами, как за собственником, остается принятие стратегических решений и контроля качества выполнения функций управляющего. В свою очередь личный представитель выполняет функции оперативного управления и эксплуатации вашей недвижимости в Чехии. Преимуществами управления недвижимостью являются: 1. Комплексный подход, предполагающий решение всех вопросов, связанных с продажей или сдачей в аренду объекта, 2. Регулярный отчет владельцам собственности, 3. Оптимизация ваших затрат и времени — ведение финансовой отчетности, 4. Юридически грамотное сопровождение и ведение объекта, 5. Обеспечение стабильного дохода от управления, 6. Индивидуальный подход к каждому проекту и/или объекту. Профессиональный подход заключается в том, что работа с управляемым объектом производится комплексно и беспрерывно. Сопровождение клиента в любой жизненной ситуации на территории ЧР. Конкретная личная помощь, поддержка, оперативное и ответственное решение проблем на территории ЧР.