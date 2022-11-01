glinskiy 22:50 229

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Агентство недвижимости PRESTIGE GROUP - предоставляет услуги в области аренды квартир, продажи квартир, управлении недвижимости в Праге. Так же продажа и аренда коммерческих помещений в Праге. Риелторы нашего агентства по недвижимости готовы оперативно помочь в реализации Вашей недвижимости в Праге. Сдадим, продадим квартиру выгодно и быстро. Просмотр объекта с целью оценки и консультации Подготовка жилья к аренде Проверка платежеспособности арендатора, подтверждения о доходах Оценка и консультация в подготовке жилья Профессиональная сьемка объекта, видео, 3D Мульти язычное описание Публикация объекта на 5ти площадках Составления документации юристом Подбор арендатора с учетом Ваших пожеланий Видение переговоров между владельцем и арендатором Перевод коммунальных платежей Ведение арендатора по весь период аренды Подбор арендатора с учетом Ваших пожеланий Юридическая поддержка и оформления депозитного счета адвокатом (банком) Проведение и подача всех нужных документов в кадастр недвижимости Обеспечим ремонтные работы, уборку Решение любых жилищных вопросов Процесс заселения и выселения Коммуникация с жилищным советом дома Ведение и перерасчет коммунальных платежей Обеспечим сохранность имущества