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Главная // Компании // Образование и наука // Начальные школы // Няня с возможностью репетиторства английского языка
Главная // Компании // Образование и наука // Средние и средние профессиональные школы // Няня с возможностью репетиторства английского языка
Главная // Компании // Образование и наука // ВУЗы // Частные // Няня с возможностью репетиторства английского языка
Няня с возможностью репетиторства английского языка
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24 января
14:14
72
72
Без вредных привычек, есть опыт материнства, нет аллергии на домашних животных, грамотный русский/укрансикий/английский языки, легальное пребывание в Чехии

Лариса Владимировна, [email protected]

+420 775 507 160

Возраст: 60 лет

Где: Прага, тип пребывания — виза защиты

Образование: Институт Гринченко в Украине, Преподаватель английского

Стаж: 20 лет преподавания в школах в младших и старших классах, воспитатель продленного дня

Без вредных привычек, есть опыт материнства, нет аллергии на домашних животных, грамотный русский/укрансикий/английский языки, легальное пребывание в Чехии

 

Услуги (по договоренности) — выберите то, что интересует:

— Возможность делать уроки: английский язык — все возрастные группы

— Простой обед для ребенка из ваших продуктов, (также борщ, мясные блюда — по договоренности)

 — Проживание в семье/посещение семьи в оговоренное время

— Выезд с семьей на отдых/командировку (по Чехии)

— Возможность забирать из школы: такси/ на общественном транспорте

— Сопровождение на кружки после школы

— Няня на ночное время (по договоренности)

Ограничения. Услуги, которые я не оказываю (в силу ограничений по здоровью):

— Уборка

— Закупка продуктов (только онлайн-супермаркеты)

Дополнительные навыки: Умение шить, изготовить с ребенком поделку, написать стихотворение.

 
Контакты
+420 775 507 160
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