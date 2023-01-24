Няня с возможностью репетиторства английского языка

Лариса Владимировна, [email protected]

+420 775 507 160

Возраст: 60 лет

Где: Прага, тип пребывания — виза защиты

Образование: Институт Гринченко в Украине, Преподаватель английского

Стаж: 20 лет преподавания в школах в младших и старших классах, воспитатель продленного дня

Без вредных привычек, есть опыт материнства, нет аллергии на домашних животных, грамотный русский/укрансикий/английский языки, легальное пребывание в Чехии

Услуги (по договоренности) — выберите то, что интересует:

— Возможность делать уроки: английский язык — все возрастные группы

— Простой обед для ребенка из ваших продуктов, (также борщ, мясные блюда — по договоренности)

— Проживание в семье/посещение семьи в оговоренное время

— Выезд с семьей на отдых/командировку (по Чехии)

— Возможность забирать из школы: такси/ на общественном транспорте

— Сопровождение на кружки после школы

— Няня на ночное время (по договоренности)

Ограничения. Услуги, которые я не оказываю (в силу ограничений по здоровью):

— Уборка

— Закупка продуктов (только онлайн-супермаркеты)

Дополнительные навыки: Умение шить, изготовить с ребенком поделку, написать стихотворение.