Няня с возможностью репетиторства английского языка

Лариса Владимировна, [email protected]
+420 775 507 160
Возраст: 60 лет
Где: Прага, тип пребывания — виза защиты
Образование: Институт Гринченко в Украине, Преподаватель английского
Стаж: 20 лет преподавания в школах в младших и старших классах, воспитатель продленного дня
Без вредных привычек, есть опыт материнства, нет аллергии на домашних животных, грамотный русский/укрансикий/английский языки, легальное пребывание в Чехии
Услуги (по договоренности) — выберите то, что интересует:
— Возможность делать уроки: английский язык — все возрастные группы
— Простой обед для ребенка из ваших продуктов, (также борщ, мясные блюда — по договоренности)
— Проживание в семье/посещение семьи в оговоренное время
— Выезд с семьей на отдых/командировку (по Чехии)
— Возможность забирать из школы: такси/ на общественном транспорте
— Сопровождение на кружки после школы
— Няня на ночное время (по договоренности)
Ограничения. Услуги, которые я не оказываю (в силу ограничений по здоровью):
— Уборка
— Закупка продуктов (только онлайн-супермаркеты)
Дополнительные навыки: Умение шить, изготовить с ребенком поделку, написать стихотворение.